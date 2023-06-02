Survivor Sabriye Şengül imaj değiştirdi! Son hali gündemdeydi... "Çok güzel olmuş"

Boks ve Kickboks'ta 3 Türkiye Şampiyonluğu olan Sabriye Şengül Survivor'ın unutulmaz isimleri arasına adını yazdırdı. Ancak Survivor Sabriye Şengül'ün yarışma sonrası değişimi de gözlerden kaçmıyor.

Survivor sonrası değişimi ile de oldukça dikkat çeken Sabriye Şengül'ün eski halinden adeta eser kalmadı. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla iddiasını ortaya koyan Sabriye Şengül kaslı vücudu ve değişimiyle beğeni alıyor.

Sabriye Şengül estetiklerden sonra saç rengini de değiştirdi.

İmaj değişikliğine giden Sabriye "Sizce nasıl olmuş? Uzun zamandır saçımda yaptırmak istediğim fakat yanmasından tedirgin olduğum renge kavuştum. Veee saçlarım hiç yıpranmadan" notuyla son halini paylaştı.

Ünlü yarışmacıya ve sporcuya "Çok güzel olmuş" yorumları yağdı.

