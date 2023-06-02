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Survivor Sabriye Şengül imaj değiştirdi! Son hali gündemdeydi... "Çok güzel olmuş"

02.06.2023 09:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor Sabriye Şengül değişimiyle sık sık adından söz ettiriyor. Katıldığı Survivor yarışmasıyla adını duyuran Milli sporcu Sabriye Şengül son olarak da imaj değişikliğine gitti ve saç rengini değiştirdi. Survivor Sabriye son halini paylaşarak "Nasıl olmuş?" diye sordu.

Survivor Sabriye Şengül imaj değiştirdi! Son hali gündemdeydi... "Çok güzel olmuş"

Boks ve Kickboks'ta 3 Türkiye Şampiyonluğu olan Sabriye Şengül Survivor'ın unutulmaz isimleri arasına adını yazdırdı. Ancak Survivor Sabriye Şengül'ün yarışma sonrası değişimi de gözlerden kaçmıyor.

Survivor sonrası değişimi ile de oldukça dikkat çeken Sabriye Şengül'ün eski halinden adeta eser kalmadı. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla iddiasını ortaya koyan Sabriye Şengül kaslı vücudu ve değişimiyle beğeni alıyor.

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Sabriye Şengül estetiklerden sonra saç rengini de değiştirdi.

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İmaj değişikliğine giden Sabriye "Sizce nasıl olmuş? Uzun zamandır saçımda yaptırmak istediğim fakat yanmasından tedirgin olduğum renge kavuştum. Veee saçlarım hiç yıpranmadan" notuyla son halini paylaştı.

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Ünlü yarışmacıya ve sporcuya "Çok güzel olmuş" yorumları yağdı.

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Sabriye Şengül sosyal medya istedi

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