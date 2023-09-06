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Survivor Sabriye Şengül'ün son halini görenler tanıyamıyor! Eski halinden eser yok

06.09.2023 21:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor'un unutulmaz isimlerinden biri olan Sabriye Şengül, Boks ve Kickboks'ta 3 Türkiye Şampiyonluğu elde etmişti. Geçirdiği estetik operasyonlar sonrası bambaşka biri olan ünlü sporcunun son halini görenler tanıyamıyor.

2017-2018 yılları arasında Survivor'da yarışan Sabriye Şengül başarılı performansıyla hafızalara kazınmıştı. Survivor'ın ardından estetik operasyonlar geçiren Sabriye Şengül, değişimi ile dikkat çekti.

2017-2018 sezonunda katıldığı Survivor yarışmasıyla ismini duyuran Milli sporcu Sabriye Şengül, Survivor'ın unutulmaz isimlerinden olmayı da başarmıştı.

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Şengül, Survivor'da rakip arkadaşlarıyla ve özellikle takım arkadaşı Berna ile yaptığı tartışmalarla gündeme gelmişti.

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SON HALİ ŞAŞIRTTI

Survivor sonrası değişimi ile dikkatleri üzerine çeken Sabriye Şengül'ün eski halinden eser kalmadı.

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Milli sporcu Sabriye Şengül değişimi ile sosyal medyayı salladı

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Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isme takipçilerinden beğeni ve yorum yağıyor.

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Anahtar Kelimeler:
survivor Sabriye Şengül sosyal medya

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