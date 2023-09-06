Survivor Sabriye Şengül'ün son halini görenler tanıyamıyor! Eski halinden eser yok

2017-2018 yılları arasında Survivor'da yarışan Sabriye Şengül başarılı performansıyla hafızalara kazınmıştı. Survivor'ın ardından estetik operasyonlar geçiren Sabriye Şengül, değişimi ile dikkat çekti.
2017-2018 sezonunda katıldığı Survivor yarışmasıyla ismini duyuran Milli sporcu Sabriye Şengül, Survivor'ın unutulmaz isimlerinden olmayı da başarmıştı.
Şengül, Survivor'da rakip arkadaşlarıyla ve özellikle takım arkadaşı Berna ile yaptığı tartışmalarla gündeme gelmişti.
Survivor sonrası değişimi ile dikkatleri üzerine çeken Sabriye Şengül'ün eski halinden eser kalmadı.
Milli sporcu Sabriye Şengül değişimi ile sosyal medyayı salladı
Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isme takipçilerinden beğeni ve yorum yağıyor.