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Survivor Sahra Işık önceden bildi! Sürgün kampı isyanı

18.01.2022 10:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor eski yarışmacılarından Sahra Işık Survivor All Star yorumlarıyla dikkat çekti. Yarışmada yaşananları önceden bilen Survivor Sahra sürgün kampına Birsen'in gönderilmesiyle ilgili de isyan etti. Survivor Sahra'nın yarışmaya dair detayları bilmesi de sosyal medyadan gündeme geldi.

Survivor Sahra Işık önceden bildi! Sürgün kampı isyanı

Survivor Türkiye All Star 2022 sezona bomba gibi başladı. Yeni sezonda sürgün kampı kararının açıklanmasından sonra buraya ilk gönderilen kişi Birsen olmuştu. Birsen'in sürgün kampına gönderilmesine Survivor Sahra Işık isyan etti.

Eski yarışmacılardan Survivor Sahra Işık paylaşımında "Birsen'in sürgün kampına gitmesi saçmalık! Bir kadını yazmanız kaldı ki üzte iki oyun almış bir kadının sürgün edilmesi... Yazık... Birsen elenmeyecek" dedi.

Ekran Alıntısı

Survivor Sahra'nın paylaşımında daha yarışmalar yayınlanmadan önceden tahminlerde bulunması ve bunun doğru çıkması da sosyal medyada gündem oldu. Sahra Işık açıklamasında "Büyük ihtimal dokunulmazlığı gönüllüler kaybedecek ve Gizem Kerimoğlu aday olacak" dedi.

Sahra Işık bu tahmininin doğru çıkması sonrası ise "Ben size ne dedim!" paylaşımı yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
survivor
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