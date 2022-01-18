Survivor Sahra Işık önceden bildi! Sürgün kampı isyanı

Survivor Türkiye All Star 2022 sezona bomba gibi başladı. Yeni sezonda sürgün kampı kararının açıklanmasından sonra buraya ilk gönderilen kişi Birsen olmuştu. Birsen'in sürgün kampına gönderilmesine Survivor Sahra Işık isyan etti.

Eski yarışmacılardan Survivor Sahra Işık paylaşımında "Birsen'in sürgün kampına gitmesi saçmalık! Bir kadını yazmanız kaldı ki üzte iki oyun almış bir kadının sürgün edilmesi... Yazık... Birsen elenmeyecek" dedi.

Survivor Sahra'nın paylaşımında daha yarışmalar yayınlanmadan önceden tahminlerde bulunması ve bunun doğru çıkması da sosyal medyada gündem oldu. Sahra Işık açıklamasında "Büyük ihtimal dokunulmazlığı gönüllüler kaybedecek ve Gizem Kerimoğlu aday olacak" dedi.

Sahra Işık bu tahmininin doğru çıkması sonrası ise "Ben size ne dedim!" paylaşımı yaptı.





