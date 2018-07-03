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Survivor şampiyonu Adem'den Sabriye'ye sitem

MAGAZİN HABERLERİ  | 03.07.2018 12:21 | Son Güncelleme

Survivor 2018'in şampiyonu Adem Kılıçcı yarışmadan çıktı yaptığı açıklamalarla gündeme oturdu! Adem yarışmada aralarından su sızmayan Sabriye'ye sitem etti

Survivor şampiyonu Adem'den Sabriye'ye sitem

Survivor 2018'in şampiyonu Adem Kılıçcı, dün akşam Panaroma programına konuk oldu. Kılıçcı, birlikte yarıştıkları dönemde bir an olsun yalnız bırakmadığı Sabriye Şengül'e sitem etti...

Adem şunları söyledi:

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"Sabriye ile hiç görüşmedik. Aramadı beni çıktıktan sonra. Sıkıntı yok. Tebrik de etmedi. Sorun değil, olabilir. Bir şeyleri 'sen dedin diye', 'o dedi diye' yapıyorsan bu samimiyet değil bence. "Mustafa Kemal çok güzel bir söz söyledi bence konseyde 'herkesin içinde bir aslan yatar, benim gönlümde yatan da Adem'dir' dedi. Sabriye'nin gönlünde yatan aslan belki ben değilimdir."

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