Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı dekolteli poz verdi! "Yangın yeri buralar"

Survivor ile adını geniş kitlelere duyuran Nisa Bölükbaşı performansı ve tavırlarıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Programın ardından özel hayatıyla da zaman zaman gündeme gelmeye devam eden Nisa Bölükbaşı sosyal medya pozuyla dikkat çekti.

DEKOLTELİ POZ VERDİ

Nisa Bölükbaşı sporcu kombiniyle verdiği dekolteli pozunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Bölükbaşı'nın o pozu çok sayda beğeni ve yorum aldı.

Bölükbaşı'na, 'Yangın yeri hep buralar', 'Hayranım güzelliğine' gibi yorumlar geldi.

Bölükbaşı, Survivor 2017 şampiyonu Ogeday Girişken ile aşk yaşamıştı.

Ancak ikili, geçtiğimiz aylarda birlikteliğini sonlandırma kararı aldı.





