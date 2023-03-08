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  4. Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı dekolteli poz verdi! "Yangın yeri buralar"

Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı dekolteli poz verdi! "Yangın yeri buralar"

08.03.2023 12:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor programı ile tanınan Nisa Bölükbaşı Survivor 2020 ve 2022 All Star sezonlarında yarıştı. 2022 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Nisa Bölükbaşı sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Bölükbaşı bu kez dekolteli pozuyla adından söz ettirdi.

Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı dekolteli poz verdi! "Yangın yeri buralar"

Survivor ile adını geniş kitlelere duyuran Nisa Bölükbaşı performansı ve tavırlarıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Programın ardından özel hayatıyla da zaman zaman gündeme gelmeye devam eden Nisa Bölükbaşı sosyal medya pozuyla dikkat çekti.

DEKOLTELİ POZ VERDİ

Nisa Bölükbaşı sporcu kombiniyle verdiği dekolteli pozunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı dekolteli poz verdi!

Bölükbaşı'nın o pozu çok sayda beğeni ve yorum aldı.

Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı dekolteli poz verdi!

Bölükbaşı'na, 'Yangın yeri hep buralar', 'Hayranım güzelliğine' gibi yorumlar geldi.

Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı dekolteli poz verdi!

Bölükbaşı, Survivor 2017 şampiyonu Ogeday Girişken ile aşk yaşamıştı.

Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı dekolteli poz verdi!

Ancak ikili, geçtiğimiz aylarda birlikteliğini sonlandırma kararı aldı.

Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı dekolteli poz verdi!

Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı dekolteli poz verdi!

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