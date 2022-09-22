Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı'nın gözünden sakındığı kardeşi şaşırttı! Ablasının hık demiş burnundan düşmüş

Survivor ile tanınan ve renkli karakteri ile dikkat çeken Nisa Bölükbaşı bu defa kız kardeşiyle gündeme geldi. İşte Nisa Bölükbaşı'nın gözünden sakındığı kız kardeşi...

ABLASININ KOPYASI ÇIKTI

Nisa Bölükbaşı'nın, Selma Nida Bölükbaşı adında bir kız kardeşi bulunuyor.

Selma Nida Bölükbaşı, Survivor süreci boyunca ablasına sosyal medyadan destek oldu.

Bölükbaşı'nın kız kardeşi, ablasının kopyası çıktı.

İkisi arasındaki benzerlik, görenleri şaşırttı.

Survivor 2022 şampiyonunun kardeşini görenler, "Ablasının hık demiş burnundan düşmüş" dedi.



