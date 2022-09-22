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Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı'nın gözünden sakındığı kardeşi şaşırttı! Ablasının hık demiş burnundan düşmüş

22.09.2022 20:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nisa Bölükbaşı, Survivor 2020 programından iki yıl sonra Survivor All Star 2022'ye katıldı ve şampiyonluk kupasını aldı. Şampiyonluğuyla uzunca konuşulan Bölükbaşı bu defa, kız kardeşine benzerliğiyle dikkat çekti.

Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı'nın gözünden sakındığı kardeşi şaşırttı! Ablasının hık demiş burnundan düşmüş

Survivor ile tanınan ve renkli karakteri ile dikkat çeken Nisa Bölükbaşı bu defa kız kardeşiyle gündeme geldi. İşte Nisa Bölükbaşı'nın gözünden sakındığı kız kardeşi...

ABLASININ KOPYASI ÇIKTI

Nisa Bölükbaşı'nın, Selma Nida Bölükbaşı adında bir kız kardeşi bulunuyor.

Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı'nın gözünden sakındığı kardeşi şaşırttı! Ablasının hık demiş burnundan düşmüş

Selma Nida Bölükbaşı, Survivor süreci boyunca ablasına sosyal medyadan destek oldu.

Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı'nın gözünden sakındığı kardeşi şaşırttı! Ablasının hık demiş burnundan düşmüş

Bölükbaşı'nın kız kardeşi, ablasının kopyası çıktı.

Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı'nın gözünden sakındığı kardeşi şaşırttı! Ablasının hık demiş burnundan düşmüş

İkisi arasındaki benzerlik, görenleri şaşırttı.

Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı'nın gözünden sakındığı kardeşi şaşırttı! Ablasının hık demiş burnundan düşmüş

Survivor 2022 şampiyonunun kardeşini görenler, "Ablasının hık demiş burnundan düşmüş" dedi.

Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı'nın gözünden sakındığı kardeşi şaşırttı! Ablasının hık demiş burnundan düşmüş

Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı'nın gözünden sakındığı kardeşi şaşırttı! Ablasının hık demiş burnundan düşmüş


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survivor Nisa Bölükbaşı sosyal medya karakteri
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