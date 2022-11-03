Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı o diziyle ekrana dönüyor! Sosyal medya çalkalandı

2020 yılında katıldığı Survivor ile geniş kitlelerce tanınan Nisa Bölükbaşı, Survivor 2022 sezonunda final ipini göğüsleyerek Merve Oflaz'dan sonraki ikinci kadın şampiyon olmuştu. Bir süredir gözlerden uzak yaşayan Nisa Bölükbaşı'nın TRT dizisinde rol alacağı ortaya çıktı.

TRT'nin dijital projesi Koyu Beyaz dizisinde kamera karşısında geçecek olan Nisa Bölükbaşı'na yakışıklı oyuncu Atakan Hoşgören eşlik edecek. Sosyal medyayı çalkalayan haber sonrası, Nisa Bölükbaşı Twitter hesabından açıklama yaptı. Survivor şampiyonu, diziye konuk oyuncu olarak dahil olduğunu ve projede İngilizce konuşacağını belirtti.

Nisa Bölükbaşı, Survivor 2022 sezonundaki şampiyonluğu nedeniyle eleştirilerin odağında yer almıştı.

Tepkilere daha fazla dayanamayan Acun Ilıcalı, ''Survivor bir atletizm yarışması değildir. Her sene söyledim bunu. Yüzde 50'si ada hayatıdır, yüzde 50'si de performanstır" ifadelerini kullanmıştı.

Nisa Bölükbaşı, bir süredir Survivor'daki takım arkadaşı Ogeday Girişken ile aşk yaşıyor.



