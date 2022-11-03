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Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı o diziyle ekrana dönüyor! Sosyal medya çalkalandı

03.11.2022 16:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2022 şampiyonu Nisa Bölükbaşı'nın yeni adresi belli oldu. Nisa Bölükbaşı, dijital bir projeyle ekrana döndüğünü duyurdu.

Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı o diziyle ekrana dönüyor! Sosyal medya çalkalandı

2020 yılında katıldığı Survivor ile geniş kitlelerce tanınan Nisa Bölükbaşı, Survivor 2022 sezonunda final ipini göğüsleyerek Merve Oflaz'dan sonraki ikinci kadın şampiyon olmuştu. Bir süredir gözlerden uzak yaşayan Nisa Bölükbaşı'nın TRT dizisinde rol alacağı ortaya çıktı.

TRT'nin dijital projesi Koyu Beyaz dizisinde kamera karşısında geçecek olan Nisa Bölükbaşı'na yakışıklı oyuncu Atakan Hoşgören eşlik edecek. Sosyal medyayı çalkalayan haber sonrası, Nisa Bölükbaşı Twitter hesabından açıklama yaptı. Survivor şampiyonu, diziye konuk oyuncu olarak dahil olduğunu ve projede İngilizce konuşacağını belirtti.

Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı o diziyle ekrana dönüyor! Sosyal medya çalkalandı

Nisa Bölükbaşı, Survivor 2022 sezonundaki şampiyonluğu nedeniyle eleştirilerin odağında yer almıştı.

Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı o diziyle ekrana dönüyor! Sosyal medya çalkalandı

Tepkilere daha fazla dayanamayan Acun Ilıcalı, ''Survivor bir atletizm yarışması değildir. Her sene söyledim bunu. Yüzde 50'si ada hayatıdır, yüzde 50'si de performanstır" ifadelerini kullanmıştı.

Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı o diziyle ekrana dönüyor! Sosyal medya çalkalandı

Nisa Bölükbaşı, bir süredir Survivor'daki takım arkadaşı Ogeday Girişken ile aşk yaşıyor.

Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı o diziyle ekrana dönüyor! Sosyal medya çalkalandı

Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı o diziyle ekrana dönüyor! Sosyal medya çalkalandı


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