Survivor şampiyonu Ogeday, Bir Litre Gözyaşı'nda hangi rolde? İşte 14. yeni bölüm fragmanı

Kanal D’nin, Med Yapım-MF Yapım imzalı, pazar akşamlarının sevilen dizisi Bir Litre Gözyaşı, pazar akşamı yeni bölümüyle ekrana gelecek. Başrollerini Miray Daner, Tolga Tekin ve Mert Yazıcıoğlu’nun paylaştığı Bir Litre Gözyaşı’nda hikâye, beş yıl sonrası ile başlıyor. Okulu bitirip yeni bir yolculuğa çıkan Cihan’ın, neler yaşadığı ve nasıl bir maceraya başlayacağı büyük bir merak konusu.

BİR LİTRE GÖZYAŞI 14. BÖLÜM FRAGMANI

OGEDAY GİRİŞKEN VE TÜRKÜ TURAN BİR LİTRE GÖZYAŞI DİZİSİNDE

Yeni bölümlerinde Bir Litre Gözyaşı’nın kadrosuna Türkü Turan ve Ogeday Girişken, dahil oldu. Türkü Turan, zengin bir ailenin şımarık kızı olan Kıvılcım karakterine hayat erecek. Büyük bir moda ve tasarım şirketinin sahibi olan Kıvılcım, genç yaşına rağmen hırsıyla mesleğinde başarıya ulaşmıştır.

Ogeday Girişken ise Teoman karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. Kıvılcım’ın kuzeni olan Teoman, kural tanımayan başarılı bir girişimcidir. Kurduğu e-ticaret işinde kariyer basamaklarını hızla tırmanmıştır.

Bir Litre Gözyaşı, heyecan dolu yeni bölümüyle 27 Ocak Pazar akşamı saat 20.00’de Kanal D’de



