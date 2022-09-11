Survivor şampiyonu Ogeday Girişken çıplak ayakla koştu! Nisa Bölükbaşı o anları saniye saniye kaydetti...

Survivor 2020'nin ardından Barış Murat Yağcı ile ilişki yaşayan Nisa Bölükbaşı, bu ilişkinin sonlanmasının ardından mutluluğu, Survivor 2017 şampiyonu Ogeday Girişken'de bulmuştu. Mutlu ilişkilerine devam eden çift, son paylaşımlarıyla sosyal medyada çok konuşuldu.

ÇIPLAK AYAKLA KOŞTU

Ogeday Girişken Belçika'da çıplak ayakla koştu.

Nisa Bölükbaşı o anları kayda alıp sosyal medya hesabından paylaştı.

O anlar sosyal medyada çok konuşuldu.

Bu paylaşımı görenler, "Gençlik başında duman", "Videoda şarkı olmasaydı Nisa'nın kahkahalarını duyacaktık" yorumları yaptı.





