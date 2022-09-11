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  4. Survivor şampiyonu Ogeday Girişken çıplak ayakla koştu! Nisa Bölükbaşı o anları saniye saniye kaydetti...

Survivor şampiyonu Ogeday Girişken çıplak ayakla koştu! Nisa Bölükbaşı o anları saniye saniye kaydetti...

11.09.2022 22:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2022 şampiyonu Nisa Bölükbaşı, sevgilisi Ogeday Girişken ile Belçika'dan paylaşım yaptı. Bölükbaşı, sevgilisinin çıplak ayak koştuğu anları saniye saniye kaydetti.

Survivor şampiyonu Ogeday Girişken çıplak ayakla koştu! Nisa Bölükbaşı o anları saniye saniye kaydetti...

Survivor 2020'nin ardından Barış Murat Yağcı ile ilişki yaşayan Nisa Bölükbaşı, bu ilişkinin sonlanmasının ardından mutluluğu, Survivor 2017 şampiyonu Ogeday Girişken'de bulmuştu. Mutlu ilişkilerine devam eden çift, son paylaşımlarıyla sosyal medyada çok konuşuldu.

ÇIPLAK AYAKLA KOŞTU

Ogeday Girişken Belçika'da çıplak ayakla koştu.

Survivor şampiyonu Ogeday Girişken çıplak ayakla koştu! Nisa Bölükbaşı o anları saniye saniye kaydetti...

Nisa Bölükbaşı o anları kayda alıp sosyal medya hesabından paylaştı.

Survivor şampiyonu Ogeday Girişken çıplak ayakla koştu! Nisa Bölükbaşı o anları saniye saniye kaydetti...

O anlar sosyal medyada çok konuşuldu.

Survivor şampiyonu Ogeday Girişken çıplak ayakla koştu! Nisa Bölükbaşı o anları saniye saniye kaydetti...

Bu paylaşımı görenler, "Gençlik başında duman", "Videoda şarkı olmasaydı Nisa'nın kahkahalarını duyacaktık" yorumları yaptı.

Survivor şampiyonu Ogeday Girişken çıplak ayakla koştu! Nisa Bölükbaşı o anları saniye saniye kaydetti...

Survivor şampiyonu Ogeday Girişken çıplak ayakla koştu! Nisa Bölükbaşı o anları saniye saniye kaydetti...

Survivor şampiyonu Ogeday Girişken çıplak ayakla koştu! Nisa Bölükbaşı o anları saniye saniye kaydetti...

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Anahtar Kelimeler:
survivor Nisa Bölükbaşı Ogeday Girişken sosyal medya sevgilisi
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