Survivor şampiyonu Ogeday Girişken'den Aziz Yıldırım anısı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a biraz daha zaman tanınması gerektiğini ifade eden Ogeday Girişken, iyi günlerin geleceğini dile getirdi. Ogeday eski başkan Aziz Yıldırım ile ilgili olarak ise şampiyon olduğunda yanına gittiğini ve aralarında geçen komik diyaloğu anlattı.

Aziz Yıldırım'ın şekeri düşükken, sinirliyken iletişime geçilmemesi gerektiğini kaydeden Ogeday, bu durumu kolladıkların ve yeri geldiği zaman ziyarete gittiklerini söyledi. Ogeday Girişken'in Milliyet Skorer Instagram hesabı canlı yayınında yaptığı açıklamalar şöyle:

"BİRAZ DAHA ZAMAN TANINMALI"

"Fenerbahçe başkanlık seçiminde oy kullandım. Takımı takip ediyorum çok olmasa bile. Aziz başkanın 20 senelik bir istatistiği var. Ben bir iş kursam her sene işleyiş rayına oturunca dengeleniyor. O yüzden 2 seneye yakın bir süre olacak Ali başkanın gelmesi. Artık tolere edilebilirliği kalmıyor. 3. sene şampiyon olamıyorsa takım, hala UEFA'ya gider miyiz konuşuluyorsa burada bir sorun vardır. Hani şampiyonluk son hafta dönse 4. seneye daha umutlu girebilirsin. O kadar borç var. Fenerbahçe'nin kötü gidişinde direkt yargıyı vermiyorum. Biraz daha zaman tanınmalı. Bence iyi günler olacak. Zamanla hepsi görülecek.