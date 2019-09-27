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Survivor şampiyonu Savaşçı dizisine katıldı! Savaşçı yeni sezon ne zaman başlıyor?

DİZİ HABERLERİ  | 27.09.2019 00:02 | Son Güncelleme

4. sezonuyla izleyicisiyle buluşmaya hazırlanan Savaşçı dizisine Survivor şampiyonu dahil 4 kişi katılırken, diziden iki ismin de ayrıldığı öğrenildi.

Survivor şampiyonu Savaşçı dizisine katıldı! Savaşçı yeni sezon ne zaman başlıyor?

Geçtiğimiz üç sezonuyla sevenlerini ekrana kilitlemeyi başaran, başrollerinde ise Berk Oktay, Sarp Levendoğlu ve Murat Serezli gibi isimleri barındıran Savaşçı, aylar süren sezon arasının ardından çok yakında bomba isimlerle yeni sezona hazırlanıyor. Dizi Ekim ayında yeni bölümleriyle ekranda olacak.

Dizinin sevenleri yeni sezon için geri sayıma başlarken, kadroya Survivor şampiyonu Ogeday Girişken'in dahil olduğu öğrenildi.

ogeday

Ünlü ismin yanı sıra reytinglerde üst sıralarda yer alan diziye ayrıca şu isimler dahil oldu;

Zerrin Sümer: Son olarak O Hayat Benim dizisinde Ganimet karakterine hayat veren usta oyuncu Zerrin Sümer de diziye dahil oldu. Sümer, dizide Akkız karakterine hayat verecek.

S1

Serkan Kuru: 2018 yılında Meleklerin Aşkı dizisinde Teoman olarak ekranda yer alan ve Kara Para Aşk dizisinin Taner’i olarak hafızalara kazınan Serkan Kuru da Savaşçı'ya katıldı. Kuru ise Ali karakterini canlandıracak.

S2

Eylül Toros: Yeni sezonunda kadrosunda genç isimlere de yer veren Savaçşı, Eylül Toros ile de anlaştı. Toros, Ayten hemşire olarak ekranda boy gösterecek.

S3

İKİ FLAŞ AYRILIK
Öte yandan diziden iki ismin ayrıldığı da öğrenildi. Astsubay Üstçavuş Emre Durmuş karakterine hayat veren Uğur Biçer ile Astsubay Kıdemli Başçavuş Bayram Bayat karakterini canlandıran Burç Kümbetlioğlu, hikayeleri bittiği için diziden ayrıldı.

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SAVAŞÇI YENİ SEZONDA NELER OLACAK?
Kılıç Timi 4. sezonunda, Türkiye'ye karşı kurulmuş olan bütün terör örgütlerini bir araya getirerek büyük bir güç elde etme peşinde olan, uluslararası bir terör ağına karşı mücadele etmek için harekete geçecek. Ancak örgütün yaptığı her hamle, tehlikenin ne kadar ciddi boyutlarda olduğunu gösterirken, Kılıç Timi bu hamleleri bozacak ve ne pahasına olursa olsun, bu terör odaklarına aman vermeyecektir.


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