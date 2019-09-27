Survivor şampiyonu Savaşçı dizisine katıldı! Savaşçı yeni sezon ne zaman başlıyor?

Geçtiğimiz üç sezonuyla sevenlerini ekrana kilitlemeyi başaran, başrollerinde ise Berk Oktay, Sarp Levendoğlu ve Murat Serezli gibi isimleri barındıran Savaşçı, aylar süren sezon arasının ardından çok yakında bomba isimlerle yeni sezona hazırlanıyor. Dizi Ekim ayında yeni bölümleriyle ekranda olacak.

Dizinin sevenleri yeni sezon için geri sayıma başlarken, kadroya Survivor şampiyonu Ogeday Girişken'in dahil olduğu öğrenildi.

Ünlü ismin yanı sıra reytinglerde üst sıralarda yer alan diziye ayrıca şu isimler dahil oldu;

Zerrin Sümer: Son olarak O Hayat Benim dizisinde Ganimet karakterine hayat veren usta oyuncu Zerrin Sümer de diziye dahil oldu. Sümer, dizide Akkız karakterine hayat verecek.

Serkan Kuru: 2018 yılında Meleklerin Aşkı dizisinde Teoman olarak ekranda yer alan ve Kara Para Aşk dizisinin Taner’i olarak hafızalara kazınan Serkan Kuru da Savaşçı'ya katıldı. Kuru ise Ali karakterini canlandıracak.

Eylül Toros: Yeni sezonunda kadrosunda genç isimlere de yer veren Savaçşı, Eylül Toros ile de anlaştı. Toros, Ayten hemşire olarak ekranda boy gösterecek.