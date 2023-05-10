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Survivor şampiyonu Turabi açtı ağzını yumdu gözünü! Acun Ilıcalı'ya, eski yarışmacılara ve Nusret'e söyledikleri şoke etti

10.05.2023 11:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor her dönem büyük bir ilgiyle takip ediliyor. 2014 ve 2015 yıllarında Survivor'da mücadele ederek peş peşe şampiyon olan ve kendine has tarzıyla büyük beğeni toplayan Turabi sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla dikkat çekti. Yeni sezonda Survivor'da olup olmayacağını açıklayan Turabi Acun Ilıcalı'ya ve eski yarışmacılara söyledikleriyle herkesi şaşırttı.

Survivor şampiyonu Turabi açtı ağzını yumdu gözünü! Acun Ilıcalı'ya, eski yarışmacılara ve Nusret'e söyledikleri şoke etti

TV8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor'ın şüphesiz unutulmaz isimlerinden biri de Turabi Çamkıran. İki sene üst üste Survivor şampiyonu olan Turabi sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor. Turabi bu defa Acun Ilıcalı ve Survivor'ın eski sezon yarışmacıları hakkında söyledikleri ile şoke etti.

Turabi sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla "Bu sene Survivor'a katılacak mısın?" sorularına yanıt verdi. Turabi "Survivor tam anlamıyla İstanbul gibi, fethi zor, fatihi tek" diyerek iki kere Survivor şampiyonu olmasını vurguladı.

''ARTIK SURVİVOR’DAN EMEKLİYİM''

"Survivor'a katılacak mısın?" sorusuna "Sormaktan vazgeçin arkadaşlar. Artık Survivor’dan emekliyim. Bir daha gelmeyi düşünmüyorum. Gelmem için önce Acun abinin kendisinin beni araması lazımdı, yanındaki arkadaşının araması değil." diyerek sitem etti.

Turabi

Daha sonra sözlerine şöyle devam etti:
''Artık bu saatten sonra arasa da gitmem. 2 defa şampiyon olmuş, ve Survivor adına yarışıp dünya şampiyonu olmuş ben yerine, özel jetiyle getirdiği Nusret yarışsın. Hem Nusret parkurlara tuz, Atakan da yarışmacılara diz ve dirsek atar, hatta hızını alamayıp hakedenlerin totosunu tekmeler ama Hayim düşer, dopingli hırsızın biri çıkar itiraz eder, Nagihan “KISKANIYORSUN OĞLUM” diye ağzına çarpar, deli Taner herkesi kafese davet eder, Berkan “tranquilo” diyerek herkesi yatıştırır, herkes tüm bu olanlar için Hakan'ı suçlar, Bozok adada patates satar'' diyerek yarışmacıları da tek tek eleştirdi.

''LÜKS VİLLAMDA BİRBİRİNDEN GÜZEL MANKENLERLE...''

Turabi Survivor şampiyonlarını eleştirerek yeni projeleri hakkında açıklamalar yaptı. Turabi, ''Nisa tüm Survivor şampiyonlarının olduğu gibi SMS ile şampiyon olur, bazı yarışmacılar ömür boyu bunu unutamaz, ben de Hollywood’da lüks villamda, birbirinden güzel mankenlerle aksiyon filmlerine hazırlanırım. Yakında güzel projelerle karşınıza tekrar çıkacağım'' dedi.

turabi paylaşımmm


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