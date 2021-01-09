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Survivor Sancakay Ilım Morgül kimdir? Survivor 2021 yarışmacısı Sancakay Ilım Morgül kaç yaşında ve nereli?

09.01.2021 03:10 | Son Güncelleme:
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Survivor Sancakay Ilım Morgül kimdir? Survivor 2021 yarışmacısı Sancakay Ilım Morgül kaç yaşında ve nereli?

Sancakay Ilım Morgül Survivor 2021'de gönüllüler takımında yarışacak. Teknik direktör Ünal Karaman’ın da yeğeni olan Sancakay Ilım Morgül, sporcu kimliğiyle biliniyor. Hırslı yapısıyla Survivor'a damga vurmaya hazırlanan Sancakay Ilım Morgül, yarışmanın iddialı isimleri arasında yer alıyor. Peki Sancakay Ilım Morgül kimdir? Sancakay Ilım Morgül kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor? İşte Survivor 2021 Sancakay Ilım Morgül'ün hayat hikayesi.

Survivor 2021 Gönüllüler takımının yarışmacısı Sancakay Ilım Morgül’ün hayat hikayesinde futboldan, müziğe kadar birçok alan var.

Sancakay Ilım Morgül aynı zamanda ünlü teknik direktör Ünal Karaman’ın da yeğeni.

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SURVIVOR SANCAKAY ILIM MORGÜL KİMDİR?

Survivor Sancakay Ilım Morgül, 30 Ocak 1997'de İstanbul'da doğdu. Sancakay, İzmir ve Rize’de büyüdü.
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Spor hayatına ritmik jimnastikle adım atan Survivor Sancakay, Lise 3’e kadar okuduğu İzmir’de futbol kariyerine başladı. Lise 4’te Rizespor’a transferi gerçekleştirilen Morgül, lise öğrenimini de yine bu şehirde tamamladı.

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2 yıl Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde, Rus Dili Edebiyatı bölümünü okuyan Survivor Sancakay Ilım Morgül, İngilizce ve Rusça dillerine hakim. Morgül, sonraki dönemlerde ise eğitim hayatını İstanbul’da devam ettirdi. Konservatuvar tiyatro bölümünün yetenek sınavlarına girip kazanarak İstanbul’a yerleşen Morgül, halen 4. sınıf öğrencisi.

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Survivor Sancakay Ilım Morgül, 2 sezon boyunca Kadıköy Theatron sahnesinde Edinburg festivalinden gelen ‘Ofsayt’ oyununda başrol oynadı. Morgül, 5 yıldır da vocal olarak sahne alıyor. Kendi bestelerini de seslendiren Sancakay, gitar çalıyor.

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