Survivor Seda Aktuğlu'nun son halini görenler gözlerine inanamadı! Cesur pozlarıyla nefes kesiyor...

Survivor yarışmasıyla adını duyuran ve birçok kişi tarafından tanınmaya başlayan Seda Aktuğlu'nun son hali sevenleri tarafından merak edilmeye başladı. O dönem Survivor'daki söylemleri ve tavırlarıyla herkes tarafından sevilen bir isim haline gelen Seda Aktuğlu son haliyle görenlerin ağzını açık bıraktı.

2010 yılında katıldığı Survivor Kızlar- Erkekler yarışmasıyla Tüm Türkiye tarafından tanınan Seda Aktuğlu, cesur pozlarıyla Instagram'ı adeta sallıyor. Almanya'da doğan Seda Aktuğlu bir zamanlar katıldığı Var Mısın Yok Musun yarışmasında da dikkat çeken isimler arasındaydı.

SON HALİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Yıllar geçtikçe adeta bambaşka bir insan haline gelen Seda Aktuğlu'nun değişimi herkesi şaşırttı.

Instagram hesabından 68 bin takipçisi bulunan Survivor Seda, cesur pozlarıyla takipçilerinin adeta yüreklerini hoplatıyor.

Güzelliğiyle göz kamaştıran Seda Aktuğlu, bikinili pozlarıyla sosyal medyayı resmen sallamaya devam ediyor.

Eski yarışmacının dekolteli pozlarına takipçileri tarafından birçok beğeni ve yorum geliyor.



