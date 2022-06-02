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Survivor Sema Aydemir kimdir? Survivor Sema Aydemir elendi mi, neden elendi? Nereli ve kaç yaşında, evli mi?

02.06.2022 08:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor Sema Aydemir, sevilen yarışmanın son bölümünün ardından vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Sema Aydemir, yarışmanın sıkı takipçilerinin internette en çok sorguladığı isimler arasında bulunuyordu. Peki Survivor Sema Aydemir kimdir? Survivor Sema Aydemir elendi mi, neden elendi? Nereli ve kaç yaşında, evli mi? İşte Survivor Sema Aydemir'in hayatı ve biyografisi...

Survivor Sema Aydemir kimdir? Survivor Sema Aydemir elendi mi, neden elendi? Nereli ve kaç yaşında, evli mi?

Survivor Sema Aydemir, TV 8'in sevilen yarışması Survivor'ın 2022 sezonunun en iddialı yarışmacıları arasında yer alıyordu. Dün, yarışmanın sıkı takipçileri tarafından internette en çok sorgulanan isimler arasında bulunan Sema Aydemir ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Peki Survivor Sema Aydemir kimdir? Survivor Sema Aydemir elendi mi, neden elendi? Nereli ve kaç yaşında, evli mi? Detaylar haberimizde...

SURVİVOR SEMA AYDEMİR KİMDİR?

Survivor Sema Aydemir, 17 Ağustos 1985 yılında Bursa'da doğdu. 3 kız kardeşi olan Sema Aydemir'in ikizi Seda Ocak da bu kız aynı yarışmada olacak. 1.70 boyunda olan iddialı yarışmacının kilosu ise 63'tür.

2012 Londra Olimpiyatları'nda 4x400 metre bayrak yarışına çıkan Sema Aydemir; Pınar Saka, Birsen Bekgöz, Meliz Redif birlikte mücadele vermiştir.

Survivor 2017 ve Survivor 2018 All Star'da mücadele veren Sema Aydemir, olimpiyatlarda ülkemizi temsil etmiş başarılı bir atlettir. Sema Aydemir Survivor 2022 All Star'da da yarışmaktadır.

SEMA AYDEMİR ELENDİ Mİ?

Survivor'da bu hafta ilk eleme adayı Anıl olmuştu. Haftanın 2. dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler takımı ada konseyinde oylama yaptı.

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Adı en fazla yazılan yarışmacı olan Ayşe, haftanın 2. eleme adayı oldu.

aşye

Survivor'da 3. eleme adayı ise Sema Aydemir oldu.

sema aydemir

Survivor'da son eleme adayı ise Batuhan oldu.

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Survivor'da elemeye kalan Anıl, Ayşe, Sema ve Batuhan arasında sms oylaması yapıldı.

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Oylama sonuçlarına göre Anıl, Ayşe, Sema ve Batuhan arasından en az oyu alan yarışmacıyı Acun Ilıcalı açıkladı. Survivor'dan bu hafta elenen yarışmacı Sema Aydemir oldu.

SEMA AYDEMİR NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

35 yaşındaki ünlü sporcu Sema Aydemir, Bursa'da dünyaya geldi. Survivor 2022 All Star'da dokunulmazlık ve ödül oyunlarındaki performansıyla adından söz ettiren ve dün adaya veda eden Aydemir, İstanbul'da yaşamaktadır.

SEMA AYDEMİR EVLİ Mİ?

Sema Aydemir, Türk çekiç atma sporcusu Eşref Apak ile evlenmiş ve 2016 yılında boşanmıştır. Bu evlilikten Ali isminde bir çocuğu vardır.

Survivor Sema yarışmayı mı bırakacak? Survivor Sema ile Seda arasında ne oldu?

SURVİVOR SEDA KİMDİR?

17 Ağustos 1985 tarihinde Bursa'da dünyaya gelen ve Bursa Kız Lisesi'nden mezun olmuş olan Seda Ocak, sırasıyla anaokulu öğretmenliği ve spor yönetimini bitirmiştir. Rumeli Üniversitesi'nde spor danışmanlığı yapmakta olan Seda Ocak, evlidir ve 2 çocuk annesidir. Spor yaşamına 10 yaşındayken atlet olarak 100 metre engelli olarak başlangıç yapmıştır. Milli takımda Balkan Şampiyonu olmasının ardından sporu bırakmıştır.

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Survivor yarışmasına daha önce de katılmış olan Sema Aydemir'in ikiz kardeşi olan Seda Ocak, da Survivor All Star 2022'de yarışmıştır.

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Anahtar Kelimeler:
TV8 survivor Acun Ilıcalı
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