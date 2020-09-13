Survivor Semih Öztürk’ün eşi Kurretülayn Matur’dan küvet pozu!

2016 yılında Survivor Ünlüler-Gönüllüler programına katılan fenomen yarışmacı Semih Öztürk 19 Haziran 2020 tarihinde gerçekleşen sade bir nikah töreniyle dünya evine girdi. Yıllar önce yayınlanan Ütopya programında tanışan ve bir küs bir barışık şekilde ilişkilerini sürdüren Semih Öztürk ve Kurretülayn Matur çifti nikah masasına oturdu.

Salona cep telefonu sokulmasını istemeyen çift nikah törenlerinden herhangi bir kare paylaşmamayı tercih etti. Evliliklerinde 2. aylarını dolduran ikili tatil yapmak için Fethiye’nin yolunu tuttu.

Uzun zamandır beraber paylaşım yapmayan çiftten ilk defa romantik bir kare geldi. Gün batımında romantik bir paylaşım yapan Semih Öztürk ve Kurretülayn Matur hayranlarından tam not almayı başardı.

‘KİRAZLI SÜT’

Sosyal medya fenomeni Instagram hesabından köpük dolu küvette poz verdiği anları paylaştı. Fethiye’de tatil yapan eski yarışmacının üstsüz çekilen fotoğrafındaki kadeh detayı ise takipçilerinin gözünden kaçmadı. Çiçeklerle bezenen küvette Matur elindeki kadehi kaldırarak gülümsemeyi seçti. Matur verdiği pozun altına, “Kirazlı süt” notunu düştü. Matur’un pozu takipçilerinden kısa süre içinde binlerce beğeni ve yorum aldı.

