MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor Semih Öztürk’ün eşi Kurretülayn Matur’dan küvet pozu!

Survivor Semih Öztürk’ün eşi Kurretülayn Matur’dan küvet pozu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2020 17:41 | Son Güncelleme

Tv 8 ekranlarına gelen Ütopya programıyla tanınan Kurretülayn Matur popülerleşmesinin ardından sosyal medya fenomenliğine soyundu. Ütopya programında tanıştığı Semih Öztürk’le dünya evine giren Matur, sosyal medya hesabından paylaştığı küvet pozuyla takipçilerini şaşırttı. Matur’un paylaşımı hayranları tarafından eşi Semih Öztürk’e nispet olarak yorumlandı.

Survivor Semih Öztürk’ün eşi Kurretülayn Matur’dan küvet pozu!

2016 yılında Survivor Ünlüler-Gönüllüler programına katılan fenomen yarışmacı Semih Öztürk 19 Haziran 2020 tarihinde gerçekleşen sade bir nikah töreniyle dünya evine girdi. Yıllar önce yayınlanan Ütopya programında tanışan ve bir küs bir barışık şekilde ilişkilerini sürdüren Semih Öztürk ve Kurretülayn Matur çifti nikah masasına oturdu.

kurretülayn matur3

Salona cep telefonu sokulmasını istemeyen çift nikah törenlerinden herhangi bir kare paylaşmamayı tercih etti. Evliliklerinde 2. aylarını dolduran ikili tatil yapmak için Fethiye’nin yolunu tuttu.

semih öztürk

Uzun zamandır beraber paylaşım yapmayan çiftten ilk defa romantik bir kare geldi. Gün batımında romantik bir paylaşım yapan Semih Öztürk ve Kurretülayn Matur hayranlarından tam not almayı başardı.

‘KİRAZLI SÜT’

kurretülayn matur

Sosyal medya fenomeni Instagram hesabından köpük dolu küvette poz verdiği anları paylaştı. Fethiye’de tatil yapan eski yarışmacının üstsüz çekilen fotoğrafındaki kadeh detayı ise takipçilerinin gözünden kaçmadı. Çiçeklerle bezenen küvette Matur elindeki kadehi kaldırarak gülümsemeyi seçti. Matur verdiği pozun altına, “Kirazlı süt” notunu düştü. Matur’un pozu takipçilerinden kısa süre içinde binlerce beğeni ve yorum aldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERÖlümüne ilişkin detaylar ortaya çıktıÖlümüne ilişkin detaylar ortaya çıktı
Büyük sitem! ‘Dipdibe yolculuk..’Büyük sitem! ‘Dipdibe yolculuk..’
Deniz Seki’den samimi itiraf! ‘Su gibi Deniz’im’Deniz Seki’den samimi itiraf! ‘Su gibi Deniz’im’
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
MEB'den veli toplantılarına yönelik yeni adım!
MEB'den veli toplantılarına yönelik yeni adım!
Kocası gol atınca adını haykırdı! Bakın o ne dedi
Kocası gol atınca adını haykırdı! Bakın o ne dedi
Bakan Koca'dan şehirlerarası seyahat açıklaması
Bakan Koca'dan şehirlerarası seyahat açıklaması
Diyarbakır'da endişelendiren görüntü!
Diyarbakır'da endişelendiren görüntü!
'Grip ve koronavirüs vakaları çok karışacak'
'Grip ve koronavirüs vakaları çok karışacak'
Poligon paylaşımı olay oldu! 'Yerli silah...'
Poligon paylaşımı olay oldu! 'Yerli silah...'
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Selin Ciğerci'den Gökhan Çıra itirafı! 'Kocam...'
Selin Ciğerci'den Gökhan Çıra itirafı! 'Kocam...'
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Boşanmak üzereydi! Bir şok daha
Boşanmak üzereydi! Bir şok daha
Sokak tarzı! Sütyensiz haliyle dikkat çekti
Sokak tarzı! Sütyensiz haliyle dikkat çekti
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tiyatro ve konser etkinlikleri yasaklandı! Gökhan Özoğuz’dan tepki gecikmedi!
O karara sert tepki gösterdi! ‘Çok acınası’
Ceyda Düvenci’den manidar koronavirüs çıkışı! ‘Sıfır aralık’
Büyük sitem! ‘Dipdibe yolculuk..’
Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın oyuncusu Zeynep Koçak son haliyle şoke etti!
Son hali bambaşka! 20 kilo aldı, saçları...
Ezgi Sertel ikizleriyle sahil turunda
Ezgi Sertel ikizleriyle sahil turunda
Cinsel organını paylaşan Chris Evans'a Mark Ruffalo'dan bomba destek
Ünlü oyuncudan cinsel organını paylaşan arkadaşına bomba destek
Tuba Büyüküstün’den Ali Güneş açıklaması! 'Hepimiz aşkı çok seviyoruz'
Eski futbolcuyla aşk yaşıyor mu? 'Hepimiz aşkı çok seviyoruz'
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.