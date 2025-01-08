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Survivor Semih Öztürk yarı çıplak vücuduyla eski ve yeni halini gösterdi! Kimse beğenmedi...

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
08.01.2025 21:53
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Eski Survivor yarışmacısı Semih Öztürk, yarışmanın ardından yorumcu olarak programlarda yer almıştı. Eşi nedeniyle bir süre ara veren Öztürk Survivor'ın başlamasıyla Ekstra koltuğundaki yerini aldı. Ünlü ismin değişimi dikkatlerden kaçmazken sosyal medya hesabında eski ve yeni halini paylaştı. Yayınladığı video gündem ve kimse beğenmedi.

Survivor Semih Öztürk yarı çıplak vücuduyla eski ve yeni halini gösterdi! Kimse beğenmedi...

2016 yılında Survivor'da yarışarak hafızalara kazınan Semih Öztürk, yarışmanın ardından yarışma sonrasında Survivor Ekstra programında yorumcu koltuğunda oturmuştu. Programda yaptığı ağır yorumlarla da sık sık gündeme gelmeyi başarmıştı.

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Özel hayatıyla da konuşulan Öztürk Survivor All Star 2025 sezonunda Dominik'te değil Survivor Ekstra programında yorumcu olarak karşımıza çıktı. Öztürk'ün zayıf hali ise dikkatlerden kaçmamıştı.

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ESKİ VE YENİ HALİNİ PAYLAŞTI!

Değişimiyle dikkatleri üzerine çeken Semih Öztürk, yaptığı paylaşımla önceki ve sonraki halini paylaştı. İyice zayıflayan Öztürk, kaslı vücudunu sergiledi.

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Birçok kullanıcı Semih Öztürk'ün değişimini beğenmedi ve eski halinin daha iyi olduğunu savundu.

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Anahtar Kelimeler:
Semih Öztürk
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