Survivor Semih'in eski eşi dolandırıcılık çetesinin eline düştü! 'Bana ulaşamayınca paniklediler'

Survivor eski yarışmacısı ve Panorama sunucusu Semih Öztürk'ün eski eşi Kurretülayn Matur Acun Medya Genel İdari Koordinatörü ve Acun Ilıcalı'nın sağ kolu Alpay Kazan Mart ayında hayatını kaybetmesinin ardından yaptığı "Hayat böyle bir şey işte. Bugün varsın, yarın yoksun. Kimsenin hayatını değiştirecek kadar hakkına girmeden, üzmeden, kırmadan yaşamalı insan. " paylaşımıyla gündem olmuştu.

Bu sözlerin ardından da o dönem Survivor Ekstra'da yorumculuk yapan Semih Öztürk'ün işine son verilmişti. Daha sonra da Semih Öztürk ve Matur boşanmıştı.

DOLANDIRICILARIN ELİNE DÜŞTÜ!

Kurretülayn Matur, yaşadığı korkunç olayla gündeme geldi. Sosyal medyada yaptığı paylaşımla dolandırıcılık çetesinin eline düştüğünü açıkladı. Matur yaşadıklarını ve dolandırıcıların yöntemini şu sözlerle anlattı: "Dün inanılmaz zor bir gün geçirdim. Büyük bir organize dolandırıcılık çetesinin elinden son anda kurtuldum. O kadar profesyoneller ki, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden aradıklarını söyleyerek kimlik bilgilerimin görsellerini gönderdiler. Adıma onlarca telefon hattı çıkarmışlar, sahte evrak düzenlemişler, bahis sitelerine üye olmuşlar. Hatta kimliğimle sahte kimlik oluşturup üzerine farklı bir fotoğraf yerleştirerek banka hesapları açmışlar ve yüklü miktarda para transferleri gerçekleştirmişler. Tüm bunların belgelerini bana gönderip, “Sizi koruma altına alıyoruz” diyerek beni bankalara yönlendirdiler."

"Türkiye’de şirket sahibi olduğumu ve vergi mükellefi olduğumu bildikleri için kredi kartı limitimi artırmamı, bu limiti avans hesabıma aktarmamı talep ettiler. Sürecin gizli bir operasyon olduğunu ve banka çalışanlarına operasyon düzenleyeceklerini söyleyerek beni ikna ettiler. Savcı tarafından dosyanın gizli tutulduğu gerekçesiyle 24 saat boyunca kimseye bir şey söylemememi istediler ve ben de inandım."

"Ancak arkadaşlarım ve ablalarım bana ulaşamayınca paniklediler ve baskı yaptılar. Onlara inanmadım, hala arayan kişilerin polis olduğuna emindim. Neyse ki bankaya girmeden önce karakola gidip arayan numaraları teyit ettirdim ve onların dolandırıcı olduklarını öğrendim. Karakola adım atar atmaz beni arayan kişi beni hemen engelledi. Yüksek ihtimalle takip ediliyordum. Bu çete inanılmaz büyük ve profesyonel. Tüm bilgilere sahipler ve ikna kabiliyetleri çok yüksek. Lütfen polis kimliğiyle sizi arayanlara itibar etmeyin, gerçek polis sizi aramaz, direkt sorguya çeker. Bu olayın ardından biraz kafa dinlemek için bir kaç gün tatile gidiyorum. Herkese güzel bir gün diliyorum."