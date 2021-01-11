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Survivor Sena kimdir? Survivor 2021 gönüllüler yarışmacısı Sena Özdemir kaç yaşında ve nereli? İşte Survivor Sena Özdemir'in hayat hikayesi

11.01.2021 01:00 | Son Güncelleme:
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Survivor Sena kimdir? Survivor 2021 gönüllüler yarışmacısı Sena Özdemir kaç yaşında ve nereli? İşte Survivor Sena Özdemir'in hayat hikayesi

Sena Özdemir, Survivor 2021'de gönüllüler takımında yarışıyor. Survivor'da dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler takımındaki oylama sonucunda Sena Özdemir ilk eleme adayı oldu. Milli atlet olan Sena Özdemir parkurlardaki hızıyla dikkat çekti. Ancak Sena Özdemir Survivor 2021'de elemeye kalan ilk yarışmacı oldu. Peki Survivor Sena Özdemir kimdir? İşte Survivor Sena Özdemir'in biyografisi.

Survivor 2021 gönüllüler takımı kadrosu Sena Özdemir, spor geçmişi ile Survivor izleyicilerinin dikkatini çekti, Survivor'da Sena takımı tarafından ilk eleme adayı olarak gösterildi. Peki Survivor gönüllüler Sena Özdemir kimdir? Sena Özdemir kaç yaşında ve nereli?

SURVIVOR SENA ÖZDEMİR KİMDİR, NERELİ?

Survivor Sena Özdemir, 2021 Survivor yarışmacıları arasında yer almaktadır. 2001 yılında İzmir'de doğan Sena Özdemir, 19 yaşındadır. Survivor Sena Özdemir’in babası Balıkesirli, annesi ise Bulgaristan göçmenidir.

Sena Özdemir, doğma büyüme İzmirli olarak tüm eğitim hayatı da İzmir’de geçti. 10 yaşından beri atletizmle uğraşan Survivor Sena Özdemir, Atatürk Spor Lisesinde okudu. Şu anda da İzmir büyükşehir belediyesi spor kulübünün lisanslı sporcusu olan Sena Özdemir, Ege Üniversitesi’nde beden eğitimi öğretmenliği 2. sınıf öğrencisidir.

sena

Survivor 2021 Gönüllüler takımı yarışmacısı olan Sena Özdemir, genç yaşına birçok başarı sığdırmayı başarmış. On yaşında başladığı atletizm sporunda Türkiye ve Dünya şampiyonlarında birçok başarısı ve madalyası mevcut. 100 ve 200 metrede çeşitli Türkiye dereceleri olan Sena Özdemir’in liseler arası dünya şampiyonası bayrak yarışında dünya üçüncülüğü bulunuyor.

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Survivor tanıtımında ise Sema Özdrmir "Mücadeleci ruhumu, başarının asla tesadüf olmadığını, gücümün ve performansımınım çalışmaktan geldiğini tüm Survivor izleyicilerine göstermek için buradayım. Bu senenin bir kadın şampiyona ihtiyacı vardı. İşte o şampiyon tam karşınızda" ifadelerini kullanmıştı.

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