Survivor'da Sercan, Nisa'nın yazdığı notları gösterdi! Survivor Sercan'dan Nisa ile gizli buluşma itirafı

Survivor 2020'ye Sercan ve Nisa arasındaki polemik damga vurdu. Survivor'da kendisini eleme adayı gösteren Sercan için Nisa'nın "Benden intikam alıyor" sözler ikili arasındaki eski defterlerin yeniden açılmasına yol açtı. Survivor ada konseyinde konuşan Sercan, "Nisa'nın peşinden koşuyormuşum havası verildi. Benim de gururum var. Bu olay tek taraflı yaşanmadı. Çantamda notlar var. Yaşananlara en yakın arkadaşı Cemal Can da şahit" dedi. Olayı değerlendiren Acun Ilıcalı'nın ise, "İkisinin de konuşmalarının yüzde 70'ini yayınlamıyoruz" şeklinde açıklamaları dikkat çekti.

NİSA'NIN YAZDIĞI NOTLARI GÖSTERDİ

Bu gelişmelerin ardından Survivor'un 23 Haziran Salı ekrana gelen 116. bölümünde ise Sercan Yıldırım, Nisa'nın kendisine gönderdiği romantik notları gösterdi.

Nisa'nın 'Hep orada' yazdığı kağıdı ve doğum gününde çizdiği resmin olduğu kartı gösteren Sercan, " Ben hiç bir zaman platonik bir şey yaşamadım. Herkes bilsin ki, hiç bir zaman tek taraflı olmadı" dedi.

"GİZLİ BULUŞTUĞUMUZDA DA ONU SÖYLEMİŞTİ"

Nisa olayıyla ilgili açıklamalar yapan Sercan, "Olaylar kapanmışken tekrar alevlendirmeyi o başlattı. Sonuçta benim bir erkeklik gururum ve duruşum var Bu duruşumu bozmama adına açıklama yapma gereği duyuyorum. Bir kaç not yollamıştı bana, duygusal bir paylaşım olarak. Biri de doğum günümle alakalı. Bunlar hep Anlat Bakalım'da yaşanıyordu gece oyunu olduğu için. Dolunayın çıktığı ve ayın olduğu zamanlarda, hep böyle bakışlarımız o yönde oluyordu, 'Beni düşün diyerek'. Gizli buluştuğumuzda da onu söylemişti" ifadelerini kullandı.

