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  4. Survivor Sercan Yıldırım'ın eşi Nihan Yıldırım amuda kalktı! Gören bir daha baktı

Survivor Sercan Yıldırım'ın eşi Nihan Yıldırım amuda kalktı! Gören bir daha baktı

08.03.2023 14:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursapor'un eski futbolcusu Sercan Yıldırım'ın eşi Nihan Yıldırım yoga yaptığı sırada amuda kalktığı anları sosyal medya hesabında paylaştı. Yoga eğitmeni olan genç kadın vücudunun sınırlarını zorladı. Sercan Yıldırım'ın eşi Nihan Yıldırım'ın paylaşımını gören bir daha baktı. İşte o anlar...

Survivor Sercan Yıldırım'ın eşi Nihan Yıldırım amuda kalktı! Gören bir daha baktı

Bir dönem Survivor'da da yarışan eski futbolcu Sercan Yıldırım ve eşi Nihan Yıldırım sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanıyor. Yoga eğitmeni olan olan Nihan Yıldırım o anları sosyal medya hesabında paylaştı.

Survivor

SERCAN YILDIRIM'IN EŞİ GÖRENLERİ ADETA BÜYÜLEDİ

Instagram hesabının hikaye kısmında paylaştığı videoda amuda kalkan genç kadın görenleri adeta büyüledi.

Survivor

NİHAN YILDIRIM ESNEKLİĞİNİ KONUŞTURDU

Paylaşımına Moby'nin 'Everloving' şarkısını ekleyen Nihan Yıldırım fit vücuduyla adından bir kez daha söz ettirdi.

Survivor

Sercan Yıldırım'ın eşi Nihan Yıldırım'ın paylaşımını gören bir daha baktı.

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yoga survivor Sercan Yıldırım sosyal medya

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