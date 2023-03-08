Survivor Sercan Yıldırım'ın eşi Nihan Yıldırım amuda kalktı! Gören bir daha baktı

Bir dönem Survivor'da da yarışan eski futbolcu Sercan Yıldırım ve eşi Nihan Yıldırım sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanıyor. Yoga eğitmeni olan olan Nihan Yıldırım o anları sosyal medya hesabında paylaştı.

SERCAN YILDIRIM'IN EŞİ GÖRENLERİ ADETA BÜYÜLEDİ

Instagram hesabının hikaye kısmında paylaştığı videoda amuda kalkan genç kadın görenleri adeta büyüledi.

NİHAN YILDIRIM ESNEKLİĞİNİ KONUŞTURDU

Paylaşımına Moby'nin 'Everloving' şarkısını ekleyen Nihan Yıldırım fit vücuduyla adından bir kez daha söz ettirdi.

Sercan Yıldırım'ın eşi Nihan Yıldırım'ın paylaşımını gören bir daha baktı.

