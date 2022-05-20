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Survivor Sercan Yıldırım'in eşi Nihan Yıldırım aşka geldi! Deniz kenarında adeta şov yaptı

20.05.2022 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski futbolcu Sercan Yıldırım, Survivor 2020 ve 2022 All Star programlarıyla yeniden gündemde yerini almaya başladı. Hayatını yoga eğitmeni Nihan Yıldırım ile birleştiren Sercan Yıldırım, eşiyle sosyal medyadan sık sık paylaşım yapmayı ihmal etmiyor.

Survivor Sercan Yıldırım'in eşi Nihan Yıldırım aşka geldi! Deniz kenarında adeta şov yaptı

Son zamanların popüler isimlerinden biri olan Sercan Yıldırım'ın eşi Nihan Yıldırım aşka geldi. Eşiyle yaptığı paylaşım dikkat çekti. Deniz kenarından karelerini paylaşan Nihan Yıldırım, adeta şov yaptı.

NİHAN YILDIRIM ADETA ŞOV YAPTI

Sercan Yıldırım ile Nihan Yönel, geçtiğimiz yılın aralık ayında hayatını birleştirme kararı aldı.

Survivor Sercan Yıldırım'in eşi Nihan Yıldırım aşka geldi! Deniz kenarında adeta şov yaptı

Mutlu evlilikleri devam eden ikili, sosyal medyadan karelerini takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Survivor Sercan Yıldırım'in eşi Nihan Yıldırım aşka geldi! Deniz kenarında adeta şov yaptı

Nihan Yıldırım, eşi Sercan Yıldırım'a sarıldığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Survivor Sercan Yıldırım'in eşi Nihan Yıldırım aşka geldi! Deniz kenarında adeta şov yaptı

Yoga eğitmeni Nihan Yıldırım, deniz kenarında amuda kalktığı anları saniye saniye kaydetti.

Survivor Sercan Yıldırım'in eşi Nihan Yıldırım aşka geldi! Deniz kenarında adeta şov yaptı

Survivor Sercan Yıldırım'in eşi Nihan Yıldırım aşka geldi! Deniz kenarında adeta şov yaptı

Survivor Sercan Yıldırım'in eşi Nihan Yıldırım aşka geldi! Deniz kenarında adeta şov yaptı


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Anahtar Kelimeler:
survivor Sercan Yıldırım
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