Survivor Sercan Yıldırım'in eşi Nihan Yıldırım aşka geldi! Deniz kenarında adeta şov yaptı

Son zamanların popüler isimlerinden biri olan Sercan Yıldırım'ın eşi Nihan Yıldırım aşka geldi. Eşiyle yaptığı paylaşım dikkat çekti. Deniz kenarından karelerini paylaşan Nihan Yıldırım, adeta şov yaptı.

NİHAN YILDIRIM ADETA ŞOV YAPTI

Sercan Yıldırım ile Nihan Yönel, geçtiğimiz yılın aralık ayında hayatını birleştirme kararı aldı.

Mutlu evlilikleri devam eden ikili, sosyal medyadan karelerini takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Nihan Yıldırım, eşi Sercan Yıldırım'a sarıldığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Yoga eğitmeni Nihan Yıldırım, deniz kenarında amuda kalktığı anları saniye saniye kaydetti.



