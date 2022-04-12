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  4. Survivor Sercan Yıldırım'ın eşi Nihan Yıldırım sınırları zorladı! Beyaz taytıyla esnedikçe esnedi

Survivor Sercan Yıldırım'ın eşi Nihan Yıldırım sınırları zorladı! Beyaz taytıyla esnedikçe esnedi

12.04.2022 23:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski futbolcu Sercan Yıldırım'ın eşi Nihan Yıldırım yoga eğitmenliği yapıyor. Vücudunu esnettiği anların pozunu sosyal medya üzerinden sık sık paylaşan Nihan Yıldırım, bu pozlara bir yenisini daha ekledi.

Survivor Sercan Yıldırım'ın eşi Nihan Yıldırım sınırları zorladı! Beyaz taytıyla esnedikçe esnedi

Survivor 2020 döneminde bireysel oyunlarda parkurun tozunu attıran Sercan Yıldırım'ın, Survivor 2022 All Star macerası kısa sürdü. Sercan Yıldırım'ın eşi Nihan Yıldırım da eşi kadar gündeme geliyor. Nihan Yıldırım, Instagram pozlarıyla dikkat çekiyor.

SERCAN YILDIRIM'IN EŞİ NİHAN YILDIRIM ESNEDİKÇE ESNEDİ

Sercan Yıldırım'ın eşi Nihan Yıldırım sınırları zorladı.

Sercan Yıldırım'ın eşi Nihan Yıldırım sınırlarını zorladı! Beyaz taytıyla esnedikçe esnedi

Esnediği anları videoya alarak Instagram hesabından paylaştı.

Sercan Yıldırım'ın eşi Nihan Yıldırım sınırlarını zorladı! Beyaz taytıyla esnedikçe esnedi

Yoga eğitmeni Nihan Yıldırım fit vücudu ve pozlarıyla dikkat çekiyor.

Sercan Yıldırım'ın eşi Nihan Yıldırım sınırlarını zorladı! Beyaz taytıyla esnedikçe esnedi

Amuda kalktığı pozları hesabından paylaşıyor.

Survivor Sercan Yıldırım'ın eşi Nihan Yıldırım sınırları zorladı! Beyaz taytıyla esnedikçe esnedi

Geçtiğimiz günlerde verdiği poza takipçileri, "Abla belin kırılacak", "Yenge harikasın" gibi yorumlar gelmişti.

Survivor Sercan Yıldırım'ın eşi Nihan Yıldırım sınırları zorladı! Beyaz taytıyla esnedikçe esnedi
Sercan Yıldırım ve Nihan Yönel, 2021 yılının sonlarında evlendi.

Survivor Sercan Yıldırım'ın eşi Nihan Yıldırım sınırları zorladı! Beyaz taytıyla esnedikçe esnedi

Survivor Sercan Yıldırım'ın eşi Nihan Yıldırım sınırları zorladı! Beyaz taytıyla esnedikçe esnedi

Survivor Sercan Yıldırım'ın eşi Nihan Yıldırım sınırları zorladı! Beyaz taytıyla esnedikçe esnedi

Survivor Sercan Yıldırım'ın eşi Nihan Yıldırım sınırları zorladı! Beyaz taytıyla esnedikçe esnedi

Survivor Sercan Yıldırım'ın eşi Nihan Yıldırım sınırları zorladı! Beyaz taytıyla esnedikçe esnedi

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Anahtar Kelimeler:
survivor Sercan Yıldırım
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