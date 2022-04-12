Survivor Sercan Yıldırım'ın eşi Nihan Yıldırım sınırları zorladı! Beyaz taytıyla esnedikçe esnedi

Survivor 2020 döneminde bireysel oyunlarda parkurun tozunu attıran Sercan Yıldırım'ın, Survivor 2022 All Star macerası kısa sürdü. Sercan Yıldırım'ın eşi Nihan Yıldırım da eşi kadar gündeme geliyor. Nihan Yıldırım, Instagram pozlarıyla dikkat çekiyor.
Sercan Yıldırım'ın eşi Nihan Yıldırım sınırları zorladı.
Esnediği anları videoya alarak Instagram hesabından paylaştı.
Yoga eğitmeni Nihan Yıldırım fit vücudu ve pozlarıyla dikkat çekiyor.
Amuda kalktığı pozları hesabından paylaşıyor.
Geçtiğimiz günlerde verdiği poza takipçileri, "Abla belin kırılacak", "Yenge harikasın" gibi yorumlar gelmişti.
Sercan Yıldırım ve Nihan Yönel, 2021 yılının sonlarında evlendi.
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