Survivor Sercan Yıldırım'ın eşi Nihan Yönel kocasını izlediği anları paylaştı! Kendisini yerlere attı

Geçtiğimiz yıl Sercan Yıldırım ile nikah masasına oturan yoga eğitmeni Nihan Yönel, Survivor izlediği anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Eşi Sercan Yıldırım'ın oyun kazandığıni gören Nihan Yönel, mutluluktan çıldırdı. Kendisini önce yere attı, sonra arkadaşıyla birlikte zıplamaya başladı.

Nihan Yönel, bir sonraki paylaşımında kendisine seslenen eşi Sercan Yıldırım'a ''Ben de seni çok özledim be sevgilim'' yanıtını verdi.

Survivor 2020 sezonunda izleyici karşısına çıkan Sercan Yıldırım'ın adı, Nisa Bölükbaşı ile aşk dedikodularına karışmıştı. Adadan döndükten sonra yoga eğitmeni Nihan Yönel ile aşk yaşamaya başlayan Sercan Yıldırım, geçtiğimiz yıl nikah masasına oturdu.

Bursa'da bir yoga stüdyosu işleten Nihan Yönel, sosyal medyada epey aktif.

Geçtiğimiz günlerde amuda kalktığı pozunu paylaşan Nihan Yönel, düzgün fiziği ile beğeni toplamıştı.

Instagram'da 20 binden fazla takipçisi bulunan Nihan Yönel, hayatına dair kareleri takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.



