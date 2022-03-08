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  4. Survivor Sercan Yıldırım'ın eşi Nihan Yönel kocasını izlediği anları paylaştı! Kendisini yerlere attı

Survivor Sercan Yıldırım'ın eşi Nihan Yönel kocasını izlediği anları paylaştı! Kendisini yerlere attı

08.03.2022 14:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor All Star 2022 sezonuyla ekranlara geri dönen Sercan Yıldırım, şimdilerde Ünlüler takımında ter döküyor. Sercan Yıldırım'ın yoga eğitmeni eşi Nihan Yönel, sosyal medya hesabından eşine destek paylaşımları yapmayı ihmal etmiyor. Nihan Yönel, Survivor'ın dün akşam yayınlanan bölümünü izlediği anları takipçileriyle paylaştı. Yönel'in oyun esnasındaki heyecanı dikkatlerden kaçmadı.

Geçtiğimiz yıl Sercan Yıldırım ile nikah masasına oturan yoga eğitmeni Nihan Yönel, Survivor izlediği anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Eşi Sercan Yıldırım'ın oyun kazandığıni gören Nihan Yönel, mutluluktan çıldırdı. Kendisini önce yere attı, sonra arkadaşıyla birlikte zıplamaya başladı.

Survivor Sercan Yıldırım'ın eşi Nihan Yönel kendini yerlere attı! 'Çok özledim be'

Survivor Sercan Yıldırım'ın eşi Nihan Yönel kendini yerlere attı! 'Çok özledim be'

Nihan Yönel, bir sonraki paylaşımında kendisine seslenen eşi Sercan Yıldırım'a ''Ben de seni çok özledim be sevgilim'' yanıtını verdi.

Survivor Sercan Yıldırım'ın eşi Nihan Yönel kendini yerlere attı! 'Çok özledim be'

Survivor 2020 sezonunda izleyici karşısına çıkan Sercan Yıldırım'ın adı, Nisa Bölükbaşı ile aşk dedikodularına karışmıştı. Adadan döndükten sonra yoga eğitmeni Nihan Yönel ile aşk yaşamaya başlayan Sercan Yıldırım, geçtiğimiz yıl nikah masasına oturdu.

Survivor Sercan Yıldırım'ın eşi Nihan Yönel mutluluktan çıldırdı! Kendisini yerlere attı

Bursa'da bir yoga stüdyosu işleten Nihan Yönel, sosyal medyada epey aktif.

Survivor Sercan Yıldırım'ın eşi Nihan Yönel mutluluktan çıldırdı! Kendisini yerlere attı

Geçtiğimiz günlerde amuda kalktığı pozunu paylaşan Nihan Yönel, düzgün fiziği ile beğeni toplamıştı.

Survivor Sercan Yıldırım'ın eşi Nihan Yönel mutluluktan çıldırdı! Kendisini yerlere attı

Instagram'da 20 binden fazla takipçisi bulunan Nihan Yönel, hayatına dair kareleri takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Survivor Sercan Yıldırım'ın eşi Nihan Yönel mutluluktan çıldırdı! Kendisini yerlere attı

Survivor Sercan Yıldırım'ın eşi Nihan Yönel mutluluktan çıldırdı! Kendisini yerlere attı

Survivor Sercan Yıldırım'ın eşi Nihan Yönel mutluluktan çıldırdı! Kendisini yerlere attı


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Anahtar Kelimeler:
survivor Sercan Yıldırım
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Sercan gibi bir itici karekterle ne isi olur bu bayanin anlamis degilim

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