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  4. Survivor Sercan Yıldırım'ın eşi Nihan Yönel yürekleri ağza getirdi! Öyle bir hareket yaptı ki...

Survivor Sercan Yıldırım'ın eşi Nihan Yönel yürekleri ağza getirdi! Öyle bir hareket yaptı ki...

07.06.2022 21:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski futbolcu ve Survivor yarışmacısı Sercan Yıldırım geçtiğimiz yıl Nihan Yönel ile evlendi. Şimdilerde ikili, sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde yer alıyor.

Survivor Sercan Yıldırım'ın eşi Nihan Yönel yürekleri ağza getirdi! Öyle bir hareket yaptı ki...

Aralık 2021'de evlenen Sercan Yıldırım ile Nihan Yönel çiftinin mutlu evliliği tam gaz devam ediyor. İkili keyifli karelerini sosyal medya hesaplarından paylaşmayı ihmal etmiyor. Yönel bu defa yaptığı hareketle yürekleri ağza getirdi.

AMUDA KALKTIĞI ANLARI PAYLAŞTI

Nihan Yıldırım amuda kalktığı anları Instagram hesabının hikaye kısmından paylaştı.

Survivor Sercan Yıldırım'ın eşi Nihan Yönel yürekleri ağza getirdi! Öyle bir hareket yaptı ki...

Sosyal medya hesabından bu tarz içerikleri sıklıkla paylaşan Yıldırım yoga eğitmenidir.

Survivor Sercan Yıldırım'ın eşi Nihan Yönel yürekleri ağza getirdi! Öyle bir hareket yaptı ki...

Sercan Yıldırım, geçtiğimiz hafta eşi Yönel ile dudak dudağa pozunu paylaşmış ve o gönderiye şu ifadeleri düşmüştü: "Yaşama sanatının tüm başarı ve mutlulukların sırrı üç kelimeden geçer. Hayatla bir olmak. Eckhart Tolle"

Survivor Sercan Yıldırım'ın eşi Nihan Yönel yürekleri ağza getirdi! Öyle bir hareket yaptı ki...

O poz kısa sürede çok sayıda beğeni alırken eski Survivor yarışmacıları Ardahan Uzkanbaş, Yunus Emre Özden ve Yasin Obuz da paylaşıma kırmızı kalp ve nazar boncuğu emojisi koymuştu.

Survivor Sercan Yıldırım'ın eşi Nihan Yönel yürekleri ağza getirdi! Öyle bir hareket yaptı ki...

Survivor Sercan Yıldırım'ın eşi Nihan Yönel yürekleri ağza getirdi! Öyle bir hareket yaptı ki...

Survivor Sercan Yıldırım'ın eşi Nihan Yönel yürekleri ağza getirdi! Öyle bir hareket yaptı ki...

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Anahtar Kelimeler:
survivor Sercan Yıldırım
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