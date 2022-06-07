Survivor Sercan Yıldırım'ın eşi Nihan Yönel yürekleri ağza getirdi! Öyle bir hareket yaptı ki...

Aralık 2021'de evlenen Sercan Yıldırım ile Nihan Yönel çiftinin mutlu evliliği tam gaz devam ediyor. İkili keyifli karelerini sosyal medya hesaplarından paylaşmayı ihmal etmiyor. Yönel bu defa yaptığı hareketle yürekleri ağza getirdi.

AMUDA KALKTIĞI ANLARI PAYLAŞTI

Nihan Yıldırım amuda kalktığı anları Instagram hesabının hikaye kısmından paylaştı.

Sosyal medya hesabından bu tarz içerikleri sıklıkla paylaşan Yıldırım yoga eğitmenidir.

Sercan Yıldırım, geçtiğimiz hafta eşi Yönel ile dudak dudağa pozunu paylaşmış ve o gönderiye şu ifadeleri düşmüştü: "Yaşama sanatının tüm başarı ve mutlulukların sırrı üç kelimeden geçer. Hayatla bir olmak. Eckhart Tolle"

O poz kısa sürede çok sayıda beğeni alırken eski Survivor yarışmacıları Ardahan Uzkanbaş, Yunus Emre Özden ve Yasin Obuz da paylaşıma kırmızı kalp ve nazar boncuğu emojisi koymuştu.





