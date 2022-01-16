Survivor Sercan Yıldırım sakatlandı! Berna Keklikler'in yorumları tepki çekti

Survivor All Star'da olaylı başladı. Sürgün adası şokunu yaşayan yarışmacıları oyun sırasında da gerildi. Oyun sonrası Sercan'ın itirazlarına Acun Ilıcalı müdahale etti. Survivor Sercan sosyal medyanında gündemindeydi.

Survivor All Star'da dokunulmazlık oyunu kıran kırana geçerken ünlüler takımından Sercan sakatlık yaşadı. Sercan yaşadığı sakatlık sonrası oyuna devam edemedi.

Sercan'ın sakatlığı sırasında Survivor Berna'nın ve Yağmur'un yorumları ise sosyal medyada tepki çekti. Berna'nın sakatlık anında "Sercan'dan iyi enerji almadım" demesi herkesi şoke etti.

TEPKİ YAĞDI

Sosyal medyada bu konuda yapılan yorumlardan bazıları ise şöyleydi:

Bu kadar kötü olmanın anlamı ne? Sercan kötü insanlara rağmen seninleyiz.

Sercan'a dediği şeyler de çok kalp kırıcıydı.

Berna ve Yağmur'dan gelen yorumlar fazlasıyla itici bir görüntü...





