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Survivor Sercan Yıldırım sakatlandı! Berna Keklikler'in yorumları tepki çekti

16.01.2022 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor All Star yarışması oldukça heyecanlı başladı. Yarışmada Survivor Sercan Yıldırım sakatlık geçirip oyuna devam edemedi. Sercan'ın konseyde de Barış tarafından yazılması gündem oldu. İşte sosyal medyada öne çıkan yorumlardan bazıları...

Survivor Sercan Yıldırım sakatlandı! Berna Keklikler'in yorumları tepki çekti

Survivor All Star'da olaylı başladı. Sürgün adası şokunu yaşayan yarışmacıları oyun sırasında da gerildi. Oyun sonrası Sercan'ın itirazlarına Acun Ilıcalı müdahale etti. Survivor Sercan sosyal medyanında gündemindeydi.

Survivor All Star'da dokunulmazlık oyunu kıran kırana geçerken ünlüler takımından Sercan sakatlık yaşadı. Sercan yaşadığı sakatlık sonrası oyuna devam edemedi.

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Sercan'ın sakatlığı sırasında Survivor Berna'nın ve Yağmur'un yorumları ise sosyal medyada tepki çekti. Berna'nın sakatlık anında "Sercan'dan iyi enerji almadım" demesi herkesi şoke etti.

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TEPKİ YAĞDI

Sosyal medyada bu konuda yapılan yorumlardan bazıları ise şöyleydi:

  • Bu kadar kötü olmanın anlamı ne? Sercan kötü insanlara rağmen seninleyiz.

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  • Sercan'a dediği şeyler de çok kalp kırıcıydı.

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  • Berna ve Yağmur'dan gelen yorumlar fazlasıyla itici bir görüntü...
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Anahtar Kelimeler:
survivor Sercan Yıldırım
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