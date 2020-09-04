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Survivor Sercan Yıldırım ve Aycan Yanaç arasında özlem devam ediyor!

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2020 17:34 | Son Güncelleme

Survivor 2020 Ünlüler-Gönüllüler yarışma programına katıldıktan sonra geniş bir hayran kitlesine kavuşan Sercan Yıldırım ve Aycan Yanaç sosyal medya üzerinden atışmalarına devam ediyor. Sercan Yıldırım’ın özlem mesajına Aycan Yanaç’tan cevap gecikmedi. İkili arasında diyalog takipçilerinin yüzünü güldürdü.

Survivor Sercan Yıldırım ve Aycan Yanaç arasında özlem devam ediyor!

Survivor yarışması boyunca Ünlüler takımında beraber mücadele eden Aycan Yanaç ve Sercan Yıldırım’ın aralarındaki özel bağ Survivor adasından İstanbul’a taşındı. Yarışmada adı Nisa Bölükbaşı’yla aşk iddialarına karışan Sercan Yıldırım elendikten sonra her şeyin Survivor adasında kaldığını ve unuttuğunu söylemişti. Sercan Yıldırım’ın kendisi gibi futbolcu olan Aycan Yanaç’ı etiketleyerek yaptığı paylaşım ise ikilinin hayranlarını hareketlendirdi.

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‘BEN DE SENİ’

Survivor programının final yapmasından sonra Sercan Yıldırım’ın kardeşi Tezacan’ın düğününde eski yarışmacılar yeniden bir araya gelmişti. Düğünün ardından Sercan Yıldırım ve Aycan Yanaç’ın beraber Çeşme tatiline gitmesi aşk haberlerini alevlendirmişti. İkili aralarında aşk olmadığını net bir dille ifade ederken sosyal medya paylaşımları kafaları bir kez daha karıştırdı.

aycan yanaç

Ünlü futbolcu Sercan Yıldırım sosyal medya hesabından Aycan Yanaç’ı alnından öptüğü bir kareyi paylaşarak, “Seni motive etmeyi özledim” notunu düştü. Sercan Yıldırım’ın paylaşımına Survivor Aycan ise, “Ben de seni sinir etmeyi” diyerek cevap verdi.

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