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Survivor Serenay Aktaş'ın dekolteli pozları nefes kesti!

06.09.2021 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor macerasından sonra dizi ve film sektörüne adım atan ünlü futbolcu ve oyuncu Serenay Aktaş, Instagram hesabından paylaştığı dekolteli pozlarıyla nefes kesti.

Survivor Serenay Aktaş'ın dekolteli pozları nefes kesti!

Survivor'ın 2014-2015 sezonlarında yer alan başarılı sporcu ve oyuncu Serenay Aktaş, 700 bini aşkın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştığı dekolteli pozlarla dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medyada, sık sık cesur pozlar paylaşan genç yıldız, takipçilerinin beğenisi topladı.

TAKİPÇİLERİNDEN TAM PUAN ALDI

Takipçileri Aktaş'ın iddialı pozlarına ''Her zaman bu kadar güzel olmak zorunda mısın?'' ve ''Yakıyorsun'' gibi yorumlarda bulundu.

İşte Serenay Aktaş'ın o pozları:

Survivor Serenay Aktaş'ın dekolteli pozları nefes kesti!

Survivor Serenay Aktaş'ın dekolteli pozları nefes kesti!

SERENAY AKTAŞ KİMDİR?

Serenay Aktaş 1 Ekim 1993 yılında İstanbul'da doğdu. 15 yaşında Zeytinburnuspor'da futbol hayatına başlayan Serenay Aktaş, iki sezon sonra 1207 Antalyaspor'a transfer olmuştur. 1207 Antalyaspor'da Santrafor mevkiinde görev yapan Aktaş, 1207 Antalyaspor forması ile oynadığı resmi maçlarda ise 19 maçta 24 gol kaydetti.

Survivor Serenay Aktaş'ın dekolteli pozları nefes kesti!

21 Ocak 2015 tarihinde 2. Lig takımlarından 1207 Antalyaspor'da 3 sezon oynayan Serenay Aktaş, 3. Lig'de yer alan Beşiktaş'a transfer oldu. 1207 Antalyaspor Kulüp Başkanı Süleyman Türk, yıldız oyuncunun bu sezon Beşiktaş'ta forma giyeceğini belirtti. Takıma katkısından dolayı Serenay'a teşekkür eden Türk, yıldız oyuncuya yeni takımında başarı diledi. Survivor Allstar'a katılacak olan Serenay Aktaş'ın Beşiktaş'a transferi iptal edildi. Aktaş bu haberi sosyal medyadan duyurdu.

SERENAY AKTAŞ'IN YER ALDIĞI PROJELER

2012 Arka Sıradakiler
2012 Kalbim Seni Seçti
2012 Yahşi Cazibe
2011 Türk Malı
2011 Kanıt
2013 - 2014 Muhteşem Yüzyıl Ayşe Hatun
2014 Çılgın Dersane 3
2014 Figüran
2014 Kaçak Gelinler
2015 Acil Aşk Aranıyor
2016 Makas
2016 Rengarenk
2016 Gülümse Yeter
2016 Yıldızlar da Kayar
2016 İlişki Durumu : Evli
2017 Meryem
2018 Dünya Hali
2019 Tutunamayanlar
2019 Kim Daha Mutlu
2020 7 Melek
2021 Savaşçı Teğmen
2021 Kalp Yarası


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Anahtar Kelimeler:
survivor Acun Ilıcalı Serenay Aktaş
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