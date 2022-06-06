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Survivor sonrası ilk paylaşım! Sude Burcu derin sırt dekoltesiyle yürek hoplattı! "Yaşadığım her şey bugün ki beni yarattı"

06.06.2022 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2022 All Star yarışmacıları arasında yer alan Sude Burcu, geçtiğimiz haftalarda girdiği eleme potasında yarışmaya veda ederek sevenlerini üzmüştü. Survivor'da bu yıl söylemleri ve Mert Öcal'la aşk yaşadığının ortaya çıkmasının ardından yarışmaya damga vuran Sude Burcu, elendikten sonra ilk paylaşımını yaptı. Derin sırt dekolteli pozuyla takipçilerine seslenen Burcu, "Hepinizi çok seviyorum, destekleyen desteklemeyen herkese binlerce kez teşekkür ederim, artık beraberiz." dedi.

Survivor sonrası ilk paylaşım! Sude Burcu derin sırt dekoltesiyle yürek hoplattı! "Yaşadığım her şey bugün ki beni yarattı"

Survivor yarışmasıyla adını tüm Türkiye'ye duyuran güzel yarışmacı Sude Burcu, elendikten sonra ilk paylaşımı sosyal medya üzerinden yaptı. Survivor'dan elenir elenmez aşk yaşadığı öğrenilen Mert Öcal'ın yanına koşan ve sevgilisiyle tatile çıkan Sude Burcu, elendikten sonraki ilk paylaşımıyla mest etti.

ELENİR ELENMEZ SEVGİLİSİNE KOŞMUŞTU

Survivor 2022 All Star yarışmasında Mert Öcal'la aşk yaşadığı skandal bir şekilde öğrenilen Sude Burcu, geçtiğimiz haftalarda girdiği eleme potasında elenerek adaya veda etmişti.

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Adaya veda etmesinin ardından Mert Öcal'ın yanına koşan ve birlikte tatile çıkan ikili pozlarıyla sosyal medyayı resmen sallamıştı.

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SURVİVOR SONRASI İLK PAYLAŞIM

Survivor'dan elendikten sonra uzun bir süredir sessizliğini koruyan Sude Burcu, paylaşımıyla sosyal medyayı resmen salladı.

Burcu paylaşımında, "Hayatının her alanında kendinle gurur duymak istiyorsan özgürce karar alıp kendinin en iyi yol arkadaşı olmalısın. Sen kendini biliyorsan, bil ki kendini bilmezlerin söyledikleri anlamsızdır. Dünden bugüne yaşadığım her şey bugün ki beni yarattı. Hepinizi çok seviyorum, destekleyen desteklemeyen herkese binlerce kez teşekkür ederim, artık beraberiz." ifadelerinde bulundu.

Yeni Proje

Sude Burcu'nun paylaşımının altına sevgilisi Mert Öcal'ın kalpli emoji koyması takipçilerinin dikkatini çekti. Birçok kişi "Evlilik düşünüyor musunuz?" ve "Mert'le inşallah bir ömür mutlu olursunuz" dedi.

SIRT DEKOLTESİ MEST ETTİ

Derin sırt dekoltesiyle herkesin dikkatini çeken Sude Burcu, güzelliğiyle adeta yürek hoplattı. Cesur paylaşımının altına binlerce yorum ve beğeni gelen Burcu, pozuyla takipçilerini mest etti.

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Anahtar Kelimeler:
survivor Mert Öcal
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