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Survivor Steven Salam kimdir? Survivor 2021 yarışmacısı Steven Salam nereli? Steven Salam kaç yaşında ve ne iş yapıyor?

03.01.2021 23:32 | Son Güncelleme:
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Survivor Steven Salam kimdir? Survivor 2021 yarışmacısı Steven Salam nereli? Steven Salam kaç yaşında ve ne iş yapıyor?

Steven Salam, Survivor 2021 gönüllüler takımında yer alan yarışmacılardan biri oldu. Survivor Türkiye takipçileri, Steven Salam kimdir, kaç yaşında, nereli internette hemen sorgulamaya başladı. Peki Steven Salam kimdir? Survivor Steven Salam nereli ve kaç yaşında? İşte Survivor 2021 gönüllüler takımı yarışmacısı Steven Salam hakkındaki bilgiler.

Survivor Türkiye 2021 gönüllüler takımı kadrosu açıklandı. TV8 ekranlarında her sezonu ayrı bir ilgiyle ve heyecanla takip edilen Survivor yarışmasında bu sezon Steven Salam gönüllüler takımında yer alıyor. 9 Ocak’ta başlayacak Survivor 2021 kadrosunda yer alan Steven Salam kimdir, kaç yaşında, nereli?

STEVEN SALAM KİMDİR?

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Steven Salam, Demokratik Kongo Cumhuriyetinden 2011’de Türkiye’ye gelmiş. Ve lise ve üniversiteyi Türkiye’de okudu.

steven

Steven Salam, 2019’da Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor bilimleri Fakültesi Futbol Antrenörlük eğitim bölümünden mezun oldu.

Geçen sene şampiyon olan ve 1. Amatörden Süper Amatöre çıkan İzmir Karayollar (Yolspor) takımında oynadığını belirten Steven Salam “Şimdi ise asıl maceraya gidiyorum SURVİVORA” sözleri ile yarışmaya dair duygularını açıkladı.

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