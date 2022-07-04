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Survivor Sude Burcu bikini pozlarıyla fiziğini sergiledi! "Yine ateş ediyorsun"

04.07.2022 09:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2022 All Star yarışmasıyla adını tüm Türkiye'ye duyuran ve adeta fenomen bir isim haline gelen Sude Burcu, pozlarıyla Instagram'ı sallamaya devam ediyor. Son olarak sevgilisi Mert Öcal'la birlikte çıktığı tatilden bikinili pozlarını takipçilerinin beğenisine sunan Sude Burcu, fiziğiyle herkesi mest etti.

Survivor Sude Burcu bikini pozlarıyla fiziğini sergiledi! "Yine ateş ediyorsun"

Survivor yarışmasıyla tanınan güzel yarışmacı Sude Burcu, Instagram hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Her paylaşımıyla ayrı bir olay yaratan güzel isim, son olarak bikinili pozlarıyla sosyal medyayı resmen salladı.

BİKİNİLİ TATİL POZLARIYLA OLAY YARATTI

Survivor yarışmasında sergilediği performans ve söylemleriyle dikkat çeken Sude Burcu, bikinili tatil pozlarıyla takipçilerini adeta büyüledi.

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Siyah bikinisiyle fit vücüdunu gözler önüne seren güzel yarışmacı, paylaşımlarıyla takipçilerinden tam not aldı.

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Sude Burcu'nun paylaşımlarına takipçilerinden bazıları, "Yine ateş ediyorsun" gibi yorumlarda bulundu.

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AŞK POZLARIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Survivor yarışmasında yaşadıkları aşkla gündem olan Sude Burcu ve Mert Öcal, ilişkilerine dolu dizgin devam ediyor.

aşk pozu

Sevgilisiyle her fırsatta pozlarını paylaşan güzel isim, yeni pozlarıyla dikkatleri üzerine çekti.

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bikini Mert Öcal Instagram dekolte
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