Survivor Sude Burcu ev haliyle olay oldu! Kardeşi mini şortlu halini paylaştı...

Survivor'dan elenmesinin ardından sık sık özel hayatıyla gündeme gelen güzel yarışmacı Sude Burcu, Instagram paylaşımlarıyla takipçilerini adeta mest ediyor. Her paylaşımıyla dikkat çeken güzel yarışmacı, son olarak ev haliyle gündem oldu. Kardeşi Simge Burcu tarafından ev hali paylaşılan Sude Burcu güzelliğiyle büyüledi.

EV HALİYLE OLAY YARATTI

Instagram hesabından paylaştığı cesur pozlarla adından söz ettiren güzel yarışmacı Sude Burcu, ev haliyle takipçilerinin dikkatini çekti.

Kardeşi Simge Burcu'yu evine davet eden ve kardeşi tarafından ev hali Instagram hesabından paylaşılan Sude Burcu, güzelliğiyle mest etti.

KARIN KASLARINI SERGİLEDİĞİ POZ DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından karın kaslarını sergilediği bir pozunu paylaşan güzel yarışmacı, takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutulmuştu.

Sude Burcu'nun verdiği pozdaki güzelliği dikkat çekerken, takipçileri "Bebek gibisin" şeklinde yorumlarda bulundu.





