MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor Sude kimdir? Sude Burcu kaç yaşında ve nereli?

Survivor Sude kimdir? Sude Burcu kaç yaşında ve nereli?

18.01.2022 21:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2022'nin iddialı isimlerinden olan Sude Burcu profesyonel olarak spor yapıyor. Survivor 2019'a katılan ve bu şekilde adını geniş kitlelere duyuran Sude Burcu ekranlara geri döndü. Peki Survivor Sude kimdir? Sude Burcu'nun, 7 Türkiye şampiyonluğu bulunuyor.

Survivor Sude kimdir? Sude Burcu kaç yaşında ve nereli?

Survivor All Star 2022'de Gönüllüler takımında yer alan Sude Burcu, performansı ve arkadaşlık ilişkileriyle oldukça dikkat çekti. 2019'da Survivor Türkiye-Yunanistan'da yarışan Sude Burcu, sporla iç içe bir yaşam sürüyor. İşte Sude Burcu hakkında detaylar...

Survivor Sude kimdir? Sude Burcu kaç yaşında ve nereli?

SURVİVOR SUDE BURCU KİMDİR?

11 Mayıs 1996 İzmir doğumlu Sude Burcu 26 yaşındadır. Burcu'nun ailesi de sporcudur. Sude Burcu'nun babası futbol antrenörü, annesi ise pilates eğitmenidir. Kız kardeşleri ise tekvandocudur.

Survivor Sude kimdir? Sude Burcu kaç yaşında ve nereli?

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde 3. sınıf öğrencisi olan Sude Burcu aynı zamanda İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde spor hayatına devam ediyor. İki kez Avrupa 3.sü olan Sude Burcu zumba eğitmenliği de yapıyor. Ayrıca bir kez Balkan Şampiyonluğu, yedi kez Türkiye Şampiyonluğu, Sude Burcu'nun başarıları arasında yer alıyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Turabi'den Barış Murat Yağcı cevabı! "Haddini bildirecek kişi benim..."Turabi'den Barış Murat Yağcı cevabı! "Haddini bildirecek kişi benim..."
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Ekrem İmamoğlu, Fırat Tanış'a hak verdi! Sanatçılardan özür dilediEkrem İmamoğlu, Fırat Tanış'a hak verdi! Sanatçılardan özür diledi
Anahtar Kelimeler:
survivor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Olay Sezen Aksu paylaşımı! ''Artık kaldıramıyorum!''

Olay Sezen Aksu paylaşımı! ''Artık kaldıramıyorum!''

İlişki itirafı! Ahu Tuğba yayına bağlanıp...

İlişki itirafı! Ahu Tuğba yayına bağlanıp...

Egzamaya karşı etkili ve doğal çözüm önerileri

Egzamaya karşı etkili ve doğal çözüm önerileri

Ocak temizliğini gözünde büyütenlere tüyolar

Ocak temizliğini gözünde büyütenlere tüyolar

3 günde 2 kilo verdiren diyet!

3 günde 2 kilo verdiren diyet!

Burcunuzu okumadan güne başlamayın!

Burcunuzu okumadan güne başlamayın!

İlginizi Çekebilir

Canlılığıyla görenleri büyüleyecek saçlar için en iyi saç kremi çeşitleri

Canlılığıyla görenleri büyüleyecek saçlar için en iyi saç kremi çeşitleri

Transparan giyip dans etti! "Abarttı artık"

Transparan giyip dans etti! "Abarttı artık"

Sizi cilt lekesi derdinden kurtaracak en iyi leke kremi çeşitleri

Sizi cilt lekesi derdinden kurtaracak en iyi leke kremi çeşitleri

Geleneği bozmadı! Survivor'a görkemli giriş

Geleneği bozmadı! Survivor'a görkemli giriş

Acun Ilıcalı'yı korkutan olay! Kızları tatil dönüşü kaza geçirdi

Acun Ilıcalı'yı korkutan olay! Kızları tatil dönüşü kaza geçirdi

Murat Başoğlu yeğeniyle anılmıştı! Gündeme bomba gibi düşecek 'yasak aşk' açıklaması

Murat Başoğlu yeğeniyle anılmıştı! Gündeme bomba gibi düşecek 'yasak aşk' açıklaması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.