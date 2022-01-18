Survivor Sude kimdir? Sude Burcu kaç yaşında ve nereli?

Survivor All Star 2022'de Gönüllüler takımında yer alan Sude Burcu, performansı ve arkadaşlık ilişkileriyle oldukça dikkat çekti. 2019'da Survivor Türkiye-Yunanistan'da yarışan Sude Burcu, sporla iç içe bir yaşam sürüyor. İşte Sude Burcu hakkında detaylar...

SURVİVOR SUDE BURCU KİMDİR?

11 Mayıs 1996 İzmir doğumlu Sude Burcu 26 yaşındadır. Burcu'nun ailesi de sporcudur. Sude Burcu'nun babası futbol antrenörü, annesi ise pilates eğitmenidir. Kız kardeşleri ise tekvandocudur.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde 3. sınıf öğrencisi olan Sude Burcu aynı zamanda İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde spor hayatına devam ediyor. İki kez Avrupa 3.sü olan Sude Burcu zumba eğitmenliği de yapıyor. Ayrıca bir kez Balkan Şampiyonluğu, yedi kez Türkiye Şampiyonluğu, Sude Burcu'nun başarıları arasında yer alıyor.



