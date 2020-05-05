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  4. Survivor tarihinde bir ilk yaşanacak! Survivor yarışmacıları canlı yayını ne zaman olacak?

Survivor tarihinde bir ilk yaşanacak! Survivor yarışmacıları canlı yayını ne zaman olacak?

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2020 22:07 | Son Güncelleme

Survivor tarihinde bir ilk yaşanacak. Acun Ilıcalı Survivor 2020 yarışmacılarının seyircilerle canlı yayında buluşacağını ve sorularını yanıtlayacaklarını açıkladı.

Survivor tarihinde bir ilk yaşanacak! Survivor yarışmacıları canlı yayını ne zaman olacak?

Survivor 2020 yarışmasnın 67. yeni bölümünde ünlüler ve gönüllüler takımları iletişim ödülü için karşı karşıya geldi İletişim oyunu için kum sahada futbol maçı yapacak olan iki takım, Acun Ilıcalı'nın Instagram hesabından canlı yayın yapmak için sahaya çıktı.

Oyun öncesinde ödülü açıklayan Acun Ilıcalı, "Tarihte bir ilk gerçekleşecek, kazanan takım Instagram hesabımdan canlı yayın yapacak" dedi. Ödülün detaylarını duyuran Ilıcalı, "Bu oyunu kazanan takım Çarşamba akşamı benim Instagram hesabımdan canlı yayın yapacak. Survivor adasından açacağımız bu canlı yayınla televizyon ekranlarından çıkıp cep telefonlarınızdan sizinle buluşacağız. Yarışmacılar ve ada hayatıyla ilgili merak ettikleriniz için yarışmacılarımız tek tek canlı yapacak" dedi.


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Okuyucu Yorumları 3 yorum
yunus emreyi çok aradınızmı 5 yaşındaki çocuk ondan daha akıllı ve düzgün
Şu zat milletin başına bela oldu bu ne zaman tv den yok olur ortalık sakinleşir çocuklar bön yetişmez ağa
dırt acun artık başka programlar bunlr düşüşte
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