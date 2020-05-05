Survivor tarihinde bir ilk yaşanacak! Survivor yarışmacıları canlı yayını ne zaman olacak?

Survivor 2020 yarışmasnın 67. yeni bölümünde ünlüler ve gönüllüler takımları iletişim ödülü için karşı karşıya geldi İletişim oyunu için kum sahada futbol maçı yapacak olan iki takım, Acun Ilıcalı'nın Instagram hesabından canlı yayın yapmak için sahaya çıktı.

Oyun öncesinde ödülü açıklayan Acun Ilıcalı, "Tarihte bir ilk gerçekleşecek, kazanan takım Instagram hesabımdan canlı yayın yapacak" dedi. Ödülün detaylarını duyuran Ilıcalı, "Bu oyunu kazanan takım Çarşamba akşamı benim Instagram hesabımdan canlı yayın yapacak. Survivor adasından açacağımız bu canlı yayınla televizyon ekranlarından çıkıp cep telefonlarınızdan sizinle buluşacağız. Yarışmacılar ve ada hayatıyla ilgili merak ettikleriniz için yarışmacılarımız tek tek canlı yapacak" dedi.



