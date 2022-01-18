Survivor Turabi'den Barış Murat Yağcı cevabı! "Haddini bildirecek kişi benim..."

Acun Medya tarafından yapılan Survivor All Star 2022 hızlı başladı. İddialı yarışmacıları bir araya getiren program şu sıralar gündemin zirvesinde yer alıyor. Yarışmanın takipçileri kadro açıklanmadan adaya gitmesine kesin gözüyle baktıkları Survivor Turabi Çamkıran ile ilgili hayal kırıklığına uğramıştı. Ancak yarışmaya gitmese de sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar ve verdiği cevaplarla Turabi, Survivor'a damga vurmaya devam ediyor.

Renkli kişiliği, özlü sözleri ve parkur performansıyla katıldığı dönmelerde yarışmanın en çok konuşulan ismi olan Survivor Turabi, sosyal medyadan kendisine gelen yorumlara cevap veriyor.

"BARIŞ'A HADDİNİ BİLDİR"

Son olarak bir takipçisinin, "Adaya git, Barış'a haddini bildir" sözlerine cevap veren Turabi Çamkıran yine gündeme damga vurdu.

"O ADADA BİRİNE HAD BİLDİRECEK BİRİ VARSA..."

Ünlü dövüş sporcusu Canelo Alvarez'in ciddiye alınacak bir rakip olduğunu ifade eden Turabi Çamkıran, ''Abisi s.. et dediğin adam Canelo. Ama tamam seni dinleyip adaya gideyim. Ama o adada birisine haddini bildirebilecek bir adam varsa o kesin ve kesin benimdir demem en büyük yanlıştır. Bir yarışmacıya haddini bildirmek benim haddime değil.'' şeklinde bir karşılık verdi.



