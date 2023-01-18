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Survivor Ümit kimdir, nereli ve kaç yaşında? Survivor’dan elenen Ümit Erdim'in hayatı ve biyografisi!

18.01.2023 08:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2023'te Ünlüler takımında yarışan Ümit Erdim yarışmaya ilk haftadan elenerek veda etti. 2017'de Seda Çınar ile hayatını birleştiren ve 45 kilo vererek görenleri şaşırtan baaşrılı oyuncunun adaya veda etmesi sevenlerini üzdü. Peki, Survivor Ümit kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Survivor’dan elenen Ümit Erdim'in hayatı ve biyografisi...

Survivor Ümit kimdir, nereli ve kaç yaşında? Survivor’dan elenen Ümit Erdim'in hayatı ve biyografisi!

Survivor Ümit Erdim dünkü eleme gecesi sonrası vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi ünlü oyuncu ile ilgili internette araştırma yapıyor. Ekranların tanınan yüzü olan Ümit Erdim, verdiği kilolar ile herkesi şaşırtmıştı. İşte Survivor’dan elenen Ümit Erdim hakkında merak edilenler...

Survivor Ümit Erdim kimdir, kaç yaşında? Survivor Ümit Erdim ne iş yapar, evli mi? Verdiği kilolarla herkesi şaşırtmıştı!

ÜMİT ERDİM KİMDİR?

15 Haziran 1985 Kocaeli doğumlu oyuncu ve sunucu Ümit Erdim 37 yaşındadır. İlkokul ve ortaokuldan sonra İzmit Atılım Anadolu Lisesini bitirdi. 1998–2003 yılları arasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda genç birimde oynadı.

Hayat Bilgisi, Gönül ve Selena gibi dizilerde rol aldı.

Kilo verdiği için oyunculuk tekliflerinin gelmediğini belirten Erdim, kariyerine pilot olarak devam etme kararı almıştı.

Survivor Ümit Erdim kimdir, kaç yaşında? Survivor Ümit Erdim ne iş yapar, evli mi? Verdiği kilolarla herkesi şaşırtmıştı!

Can Dostum adlı köpek eğitim yarışmasında birinci oldu. Ocak 2015'te 3. sezonu başlayan "Benzemez Kimse Sana" programında jüri üyeliği yaptı.

Survivor Ümit Erdim kimdir, kaç yaşında? Survivor Ümit Erdim ne iş yapar, evli mi? Verdiği kilolarla herkesi şaşırtmıştı!

Seda Çınar ile evliliğinden Ses ve Ela adında iki kızı bulunuyor.

ÜMİT ERDİM, SURIVOR'DAN ELENDİ

Ünlüler takımında eleme adayı olarak potaya gönderilen yarışmacılar Berdan Mardini, Ümit Erdim, Kürşat Juan ve Seçkin Piriler olmuştu. Salı günü yapılan konseyde yarışmacılar için oylama başlatıldı. Yarışmacılar sevenlerinden oy istedi.

Yapılan oylama sonunda Ümit Erdim diğer üç adaydan daha az sms oyu alarak adaya veda eden isim oldu. Ümit Erdim Survivor 2023'ün ilk elenen ismi oldu.

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