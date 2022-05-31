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Survivor yarışmacıları birbirine girdi! Anıl Berk Baki sonunda patladı: "Canıma tak etti artık! Patlamaya hazır bombaymış gibi..."

31.05.2022 08:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor All Star 2022'de finale adım adım yaklaşılırken yarışmacılar arasındaki gerginlik had safhalara ulaştı. Konseyde Avatar Atakan'ın bir şey söylediğini ifade edip ondan hesap soran Anıl Berk Baki, duyum aldığı yarışmacıların konuşmaması üzerine yalnız kalmıştı. Gerginlik halen sürüyor. Survivor Anıl haftanın dördüncü dokunulmazlık oyununda yarışmacı arkadaşlarına tepki gösterdi. Genç yarışmacı "Patlamaya hazır bombaymış gibi muamele yapılıyor. Bu artık canıma tak etti" dedi.

Survivor yarışmacıları birbirine girdi! Anıl Berk Baki sonunda patladı: "Canıma tak etti artık! Patlamaya hazır bombaymış gibi..."

Survivor'da geerilim had safhada. Dokunulmazlık oyununda yarışmacıların sergilediği performanslar kadar, yaşanan rekabet ve yarışmacılar arasındaki tartışmalar da izleyenler tarafından yakından takip ediliyor.

Survivor Anıl Berk Baki bir süre önce arkadaşlarının hatırlattığını belirtip Avatar Atakan'ın bir şey söylediğini ifade edince ipler gerilmiş, Atakan "Oğlum bir arkadaşımız da cesaretli bir şekilde bana 'sen şunu söylemiştin bana' desin. Ben de şunu söyledim derim" diyerek tepkisini ortaya koymuştu. Konseyde yalnız bırakıldığını ifade eden Survivor Anıl "Konseyde soruyorum herkes üç maymunu oynuyor." ifadelerini kullanmıştı.

Survivor yarışmacıları birbirine girdi! Anıl Berk Baki sonunda patladı:

Bu olayın yankıları sürerken Ünlüler takımı ve Gönüllüler takımı haftanın dördüncü dokunulmazlık oyununda kozlarını paylaşacak.

Survivor yarışmacıları birbirine girdi! Anıl Berk Baki sonunda patladı:

SURVIVOR ANIL'DAN YARIŞMACI ARKADAŞLARINA TEPKİ

Anıl Berk Baki oyun öncesi yarışmacı arkadaşlarına tepki gösterdi.

"BU YAFTALARI KESİNLİKLE KABUL ETMİYORUM"

Anıl kendisini Murat Ceylan'a şu sözlerle ifade etti:

"Bu yaftaları kesinlikle kabul etmiyorum. Sürekli patlamaya hazır bombaymış gibi muamele yapılıyor. Bu artık canıma tak etti. Sürekli bir şey oluyor, Anıl böyle yapacaktı... Yapmayacaktım ağabey!"

Survivor yarışmacıları birbirine girdi! Anıl Berk Baki sonunda patladı:

SURVIVOR EVRİM'DEN ANIL'A SERT YANIT

Oyun sırasında ünlüler takımı yarışmacısı Anıl Berk Baki, Evrim'le de atıştı. "Evrim biz kendimiz konuşabilir miyiz? Sen bir muhatap olmasan bizimle" diyen Anıl'a genç yarışmacıdan sert bir yanıt geldi.

Survivor yarışmacıları birbirine girdi! Anıl Berk Baki sonunda patladı:

Survivor yarışmacıları birbirine girdi! Anıl Berk Baki sonunda patladı:

"FRANSIZCA ŞARKI SÖYLEYEREK FRANSIZ BEYEFENDİSİ OLUNMUYOR ANIL!"

Evrim Anıl Berk Baki'ye şu sözlerle çıkıştı:

"Sen nereden yürümeye çalışıyorsun Anıl? Sanki Anıl, Fransız beyefendisi! Fransızca şarkı söyleyerek, Fransız beyefendisi olunmuyor Anıl!"

Survivor yarışmacıları birbirine girdi! Anıl Berk Baki sonunda patladı:

SURVIVOR HİKMET İLE BATUHAN DA TARTIŞTI

Öte yandan Survivor Hikmet, Batuhan'ın "Beni orada niye tutuyorsun?" demesi üzerine "Nerede tuttum? Bırak Batuhan ya!" diye bağırdı. Batuhan "Sarıla sarıla gidiyorsun" diyince Hikmet sesini yükseltti.

Survivor yarışmacıları birbirine girdi! Anıl Berk Baki sonunda patladı:

Survivor All Star 2022'nin yeni bölümünde yaşanacaklar merak konusu oldu.

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Anahtar Kelimeler:
TV8 survivor Acun Ilıcalı Evrim Keklik
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