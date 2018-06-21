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Survivor yarışmacıları doları hala 3.80 sanıyor!

MAGAZİN HABERLERİ  | 21.06.2018 20:45 | Son Güncelleme

Yaklaşık 5 aydır Dominik Cumhuriyeti'nde yarışan Survivor oyuncuları doları hâlâ gittikleri günkü gibi 3.80 sanıyor.

Survivor yarışmacıları doları hala 3.80 sanıyor!

10 Şubat 2018’de başlayan ve Dominik Cumhuriyeti’inde devam eden Survivor yarışmacıları doları halen Türkiye’den ayrıldıkları tarihteki gibi 3 lira 80 kuruş sanıyor.

Geçtiğimiz gün bir ödül oyunu kazanıp Punta Cana kentine giden ünlüler takımı burada alışveriş yapma imkanı buldu. Beğendiği bir şortun fiyatını soran yarışmacılardan Hakan 259 dolar yanıtını alınca oldukça şaşırdı. Arkadaşlarına dönüp ‘şorta 1000 lira istiyor’ diyerek şaşkınlığını dile getiren Hakan, Türkiye’ye döndüğünde daha da şaşıracak. Çünkü bugünkü kurdan şortun fiyatı 1225 lira.

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Anahtar Kelimeler:
Survivor survivor 2018

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