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Survivor yarışmacıları kimler? İşte Survivor 2020 ünlüler ve gönüllüler takımları yarışmacıları

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2020 20:28 | Son Güncelleme

Acun Ilıcalı'nın sunduğu merakla beklenen Survivor 2020 yarışması başladı. 5 ay sürecek olan zorlu maratonda yeni yarışmacılar mücadele edecek. Ünlüler gönüllüler konseptiyle Dominik'te çekilen Survivor'ın yarışmacılarının kimler olduğu da merak konusu oldu. Peki Survivor 2020 yarışmacıları kimler? İşte Survivor ünlüler ve gönüllüler takımlarında yarışan 22 yarışmacı ve Survivor kadrosu.

Survivor yarışmacıları kimler? İşte Survivor 2020 ünlüler ve gönüllüler takımları yarışmacıları

TV8'in ekran klasiği haline gelen yarışma programı Survivor, 16 Şubat Pazar akşamı başladı. Çekimleri bir hafta önce başlayan Survivor'da ünlüler ve gönüllüler konsepti olacak. İki takıma ayrılacak yarışmacılar 5 ay sürecek zorlu bir mücadeleye girecek. Survivor'da ilk eleme ise Salı akşamı yapılacak. Böylece Survivor tarihinde en kısa yarışmada kalan isim belli olacak.

SURVIVOR'DA KİMLER YARIŞACAK?

Survivor 2020'nin açıklanan ilk yarışmacısı Çok Güzel Haraketler Bunlar ile tanınan oyuncu Ersin Korkut olmuştu. Yılmaz Erdoğan'ın yeğeni olan Ersin Korkut, Survivor'da gönüllüler takımında mücadele edecek. Survivor 2005'in şampiyonu olan oyuncu Uğur Pektaş, eski Bursaspor'lu futbolcu Sercan Yıldırım, oyuncu Tuğba Melis Türk Survivor'da ünlüler takımında mücadele edecek isimler arasında yer aldı. DJ Cemal Can Sever, ve MasterChef'in sevilen yarışmacısı Yasin Obuz ise gönüllüler takımında yarışacak.

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SURVİVOR GÖNÜLLÜLER TAKIMI YARIŞMACILARI

Yasin Obuz, Cemal Can Canseven, Ceyhun Uzun, Evrim Keklik, Fatma Günaydın, Makbule Karabudak, Meryem Kasap, Nisa Bölükbaşı, Sadık Ardahan Uzkanbaş, Tayfun Erdoğan ve Burak Yurdugör.

SURVİVOR ÜNLÜLER TAKIMI YARIŞMACILARI

Barış Murat Yağcı, Mert Öcal, Şaziye İvegin Üner, Uğur Pektaş, Sercan Yıldırım, Derya Can Göçen, Parviz Abdullayev, Aycan Yanaç, Elif Yıldırım Gören, Tuğba Melis Türk ve Ersin Korkut.

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