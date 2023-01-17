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Survivor yarışmacıları ne kadar para alacak? Berdan Mardini'nin alacağı ücret şoke etti

17.01.2023 07:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2023 sezona yine iddialı başladı. Farklı bir formatla ekrana dönen Survivor'da yarışmacıların alacağı haftalık ücretler olay oldu. İddialara göre Berdan Mardini tüm yarışmacıları geride bırakacak bir ücret alıyor. İşte Survivor'da kazanılan para...

Survivor yarışmacıları ne kadar para alacak? Berdan Mardini'nin alacağı ücret şoke etti

Acun Ilıcalı'nın farklı bir formatla sunduğu Survivor yeni sezonu başladı. İlk olarak 6 fenomenin, Acun Ilıcalı tarafından hangi takıma gideceği açıklandı. Böylece iki takımın son hali netleşti.

İLK DOKUNULMAZLIK OYUNU

Survivor 2023'ün ilk dokunulmazlık oyununu Gönüllüler kazandı. Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada salı akşamı bir eleme olacağını duyurdu. Ünlüler bir aday çıkarmak zorunda kaldı.

Ekran Alıntısı

BERDAN MARDİNİ NE KADAR ALACAK?

Survivor yarışması heyecanlı bir başlangıç yaparken yarışmacılara dair bir detay da sosyal medyada gündem oldu. Yarışmacıların alacakları haftalık ücret gündemde. Berdan Mardini alacağı ücretle tüm isimlerin önüne geçti.

İşte sosyal medyada iddia edilen yarışmacıların haftalık alacağı ücretler:

ZEYNEP ALKAN - 30 BİN TL
SEÇKİN PİRİLER - 30 BİN TL
BARIŞ TELLİ - 30 BİN TL
ALPER RENDE - 45 BİN TL
HALİL İBRAHİM GÖKER - 45 BİN TL
ELANUR - 45 BİN TL
CHABY HAN - 45 BİN TL
KÜRŞAT JUAN - 45 BİN TL
MURAT EKEN - 50 BİN TL
ÜMİT ERDİM - 60 BİN TL
YUSUF GÜNEY - 95 BİN 600 TL
BERDAN MARDİNİ - 180 BİN TL

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Anahtar Kelimeler:
survivor Berdan Mardini Acun Ilıcalı

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