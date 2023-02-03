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Survivor yarışmacısı Atakan Işıktutan'a aşık oldu! İrem Derici "Ben 2020'de bir mesaj atmışım ama..." diyerek anlattı

03.02.2023 13:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İrem Derici, yeni sevgilisi Survivor Atakan Işıktutan'la ilişkisi hakkında ilk kez konuştu. "Bana çok iyi geliyor" diyen İrem Derici aşık olduğu yarışmacıya ilk olarak 2020'de mesaj attığını söyledi.

Survivor yarışmacısı Atakan Işıktutan'a aşık oldu! İrem Derici "Ben 2020'de bir mesaj atmışım ama..." diyerek anlattı

Son dönemde göğüslerini ön plana çıkarmasıyla gündeme gelen İrem Derici Söylemezsem Olmaz'a katıldı. Geçtiğimiz gün aşık olduğunu söyleyen İrem Derici, konuk olduğu canlı yayında bir haftadır birlikte olduğu Atakan Işıktutan ile yeni başlayan ilişkisi hakkında ilk kez konuştu.

Bir hafta önce başlayan mutlu bir ilişkisi olduğunu söyleyen Derici, Survivor Atakan ile nasıl tanıştığını anlattı.

Ekran Alıntısı

İrem Derici, Işıktutan'la birlikteliği için şunları söyledi:

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"Daha bir hafta olmadı. Ben salak sapalak sabah uyanıp 'anne, kızın aşık oldu' yazdım. Bundan çocuğun da haberi yoktu. Bizim çok ortak arkadaşımız var. Feyyaz Şerifoğlu benim çok yakın arkadaşımdır. Atakan da Feyyaz'ın kuzeni. Sosyal medyadan bir mesajlaşma başladı. Ben 2020'de bir mesaj atmışım ama cevap gelmeyince unutmuşum. Ben gördüğümde onun çok çapkın olduğunu düşünmüştüm ama Allah ailesine bağışlasın melek gibi adam. Bana çok iyi geliyor daha çok yeni."

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