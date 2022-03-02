Ekranların tanınan simalarından olan Gökhan Keser en son Yalancı Sevgilim isimli filmde oynadı. Keser modelliğe henüz 14 yaşındayken başladı. Genç yaşta katıldığı "Miss & Mr Model 2004" yarışmasında birinci oldu ve 'Ege Kralı' unvanını aldı. Peki Survivor yarışmacısı Gökhan kimdir? Gökhan Keser kaç yaşında ve nereli? İşte ayrıntılar...

SURVİVOR GÖKHAN KİMDİR?

1987 yılında İzmir'de dünyaya gelen Gökhan Keser 34 yaşındadır. Rizeli Keser oyuncu, şarkıcı ve modeldir. "Best Model Of Turkey 2005” te Türkiye 2.si oldu. Bununla birlikte 'Manhunt Turkey' unvanı aldı ve Türkiye'yi yurt dışında temsil etti. 2006'ya gelindiğinde Çinde düzenlenen 64 ülkenin en iyi modellerinin yarıştığı dünyanın en yakışıklı ve karizmatik erkeğinin seçildiği Manhunt Internationel yarışmasında Dünya 3. sü ve dünyanın en fotojenik erkeği seçildi. "Manhunt Internationel 2006 3." "Manhunt Internationel Mr. Photogenic" unvanlarıyla ülkemize geldi.

Oyunculuk ve şan eğitimi de alan Keser, 2006'da yayınlanan Selena dizisinden sonra 2007'de albüm çalışmalarıyla gündeme geldi. 2008 yılında Zerrin Özer'in "Ömür Geçiyor" albümünün vokallerinde de görev yaptı. Beni Özledin mi, Hadi Ordan, Bazen, Seninle Bozdum, En Kötü Günümüz Böyle Olsun, Ceket, Hiç Vaktim Yok, İnlerim Allah, Söylesem Ayıp Olur, Beni Özledin mi, Kimi Sevsem Açıldı Kısmeti ve Yangın isimli klip çalışmaları yaptı.

2015 yılında Sen Benimsin adlı dizide oynadı. Seviyorum Seni Ama Arkadaşça, Atçalı Kel Mehmet, Tatlı Bela filmlerinde de rol aldı.

