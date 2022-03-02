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Survivor yarışmacısı Gökhan kimdir? Gökhan Keser kaç yaşında ve nereli?

02.03.2022 23:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2022 All Star Ünlüler-Gönüllüler sezonunda Gönüllüler takımında yer alan Gökhan Keser oyuncudur. Selena dizisinde hayat verdiği Burak karakteri ile akıllara kazınan Gökhan Keser 2014 yılında da Survivor'a katılmış ve finale kadar yükselmişti. Ancak Keser, finalde 2. olmuştu. İşte Gökhan Keser hakkında detaylar...

Survivor yarışmacısı Gökhan kimdir? Gökhan Keser kaç yaşında ve nereli?

Ekranların tanınan simalarından olan Gökhan Keser en son Yalancı Sevgilim isimli filmde oynadı. Keser modelliğe henüz 14 yaşındayken başladı. Genç yaşta katıldığı "Miss & Mr Model 2004" yarışmasında birinci oldu ve 'Ege Kralı' unvanını aldı. Peki Survivor yarışmacısı Gökhan kimdir? Gökhan Keser kaç yaşında ve nereli? İşte ayrıntılar...

Survivor yarışmacısı Gökhan kimdir? Gökhan Keser kaç yaşında ve nereli?

SURVİVOR GÖKHAN KİMDİR?

1987 yılında İzmir'de dünyaya gelen Gökhan Keser 34 yaşındadır. Rizeli Keser oyuncu, şarkıcı ve modeldir. "Best Model Of Turkey 2005” te Türkiye 2.si oldu. Bununla birlikte 'Manhunt Turkey' unvanı aldı ve Türkiye'yi yurt dışında temsil etti. 2006'ya gelindiğinde Çinde düzenlenen 64 ülkenin en iyi modellerinin yarıştığı dünyanın en yakışıklı ve karizmatik erkeğinin seçildiği Manhunt Internationel yarışmasında Dünya 3. sü ve dünyanın en fotojenik erkeği seçildi. "Manhunt Internationel 2006 3." "Manhunt Internationel Mr. Photogenic" unvanlarıyla ülkemize geldi.

Survivor yarışmacısı Gökhan kimdir? Gökhan Keser kaç yaşında ve nereli?

Oyunculuk ve şan eğitimi de alan Keser, 2006'da yayınlanan Selena dizisinden sonra 2007'de albüm çalışmalarıyla gündeme geldi. 2008 yılında Zerrin Özer'in "Ömür Geçiyor" albümünün vokallerinde de görev yaptı. Beni Özledin mi, Hadi Ordan, Bazen, Seninle Bozdum, En Kötü Günümüz Böyle Olsun, Ceket, Hiç Vaktim Yok, İnlerim Allah, Söylesem Ayıp Olur, Beni Özledin mi, Kimi Sevsem Açıldı Kısmeti ve Yangın isimli klip çalışmaları yaptı.

Survivor yarışmacısı Gökhan kimdir? Gökhan Keser kaç yaşında ve nereli?

2015 yılında Sen Benimsin adlı dizide oynadı. Seviyorum Seni Ama Arkadaşça, Atçalı Kel Mehmet, Tatlı Bela filmlerinde de rol aldı.

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Anahtar Kelimeler:
survivor
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