Survivor yarışmacısı Zeynep Alkan bikinili pozuyla sosyal medyayı salladı! Güzelliğine yorum yağdı

Survivor Zeynep Alkan, cesur pozlarıyla konuşulmaya devam ediyor. Instagram hesabından bikinili fotoğraflarını paylaşan ve Hamdi Alkan ve Canan Hoşgör’ün kızı olan Zeynep Alkan, büyük beğeni topladı.

Survivor 2023 sezonunda yarışan Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan sosyal medya hesabından paylaştığı iddialı pozlar ile dikkatleri üzerine çekti.

Zeynep Alkan son olarak paylaştığı bikinili pozlar ile takipçilerinin beğenisini topladı.

Genç ismin paylaşımlarına takipçilerinden adeta beğeni yağdı.

Survivor yarışmasındaki başarılı parkur performansı ile adından söz ettiren Zeynep Alkan kısa sürede büyük bir hayran kitlesine ulaştı.

Survivor sonrası sosyal medyada oldukça aktif olan Zeynep Alkan, Instagram'da 580 bin takipçiye sahip.





