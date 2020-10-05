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  4. Survivor Yasin’den çocukluk itirafı! ‘Ailemizde şiddet...’

Survivor Yasin’den çocukluk itirafı! ‘Ailemizde şiddet...’

05.10.2020 10:09 | Son Güncelleme:
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Yemekteyiz, MasterChef ve Survivor yarışmalarına katıldıktan sonra ünlenen Yasin Obuz özel hayatındaki bilinmeyenlerle hayranlarını şaşırtmayı başardı. Ala şarkısını çıkartarak müzik dünyasına hızlı bir giriş yapan Survivor Yasin aile yaşamı ve çocukluk dönemine dair samimi açıklamalarda bulundu.

Fenomen yarışmacı Yasin Obuz CNN Türk’ta yayınlanan Sorgu Sual programının konuğu oldu. Melis Özcan ve Merve Şahin’in sunumuyla ekranlara gelen programda Yasin Obuz çocukluğuna dair hiç bilinmeyen yönleri anlattı. Tüm sorulara samimiyetle cevap veren Survivor Yasin’in çarpıcı açıklamaları gündeme oturdu.

‘ÇOCUĞUM BABASIZ BÜYÜMEYECEK’

Özel hayatı hakkında açıklama yapmaktan hoşlanmadığını belirten Obuz, 1 buçuk yıl önce boşandığını ilk kez itiraf etti. Yeniden evlenmeyi düşünen fenomen yarışmacı çocuk sahibi olmak istediğini de belirtti. Baba olmanın kendisi için çok değerli olduğunu vurgulayan Obuz babasından da bahsetti. Çocukluk döneminde sıkıntılar yaşadığını söyleyen fenomen yarışmacı, “Benim çocuğum olursa babasız büyümeyecek kesinlikle. İyi bir baba olacağıma inanıyorum. Büyürken babamdan dayak yemiştim. Ailemde şiddet vardı. Babam hep yanımda değildi. Babamla ilgili bir yaram yok onu seviyorum. Neticede onun oğluyum ve onu seviyorum. Babamla görüşmüyorum” ifadelerini kullandı.

yasin obuz

Öfkeli karakter yapısının kökeninde çocukluk travması olabileceğinin altını çizen soruya eski yarışmacı, “Öfkeli değilim sadece ani çıkışlarım var. Kendimi tutuyorum, büyüyorum ve olgunlaşıyorum” yanıtını verdi.

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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
yav sen kimsin başımıza çıkardılar bunlarıda, bitin kardeşim bir bitin artık
ÇOK GAYRETLİ.!..ALLAH YARDIMCISI OLSUN.!SICAK KANLIDIR.SEVDİĞİNİ VE KIZGINLIĞINI İÇİNE ATMAYAN BİR KİŞİLİK!....HEMEN GÖSTERMEK İSTEMESİ DOĞASIDIR....YOLU AÇIK OLSUN!....BENCE ŞEFLİK ONA YAKIŞIYOR...ACUNUN O SİNİRLİ ŞEFLERİNDEN DAHA İYİ OLDUĞU ORTADADIR!

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