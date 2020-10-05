Survivor Yasin’den çocukluk itirafı! ‘Ailemizde şiddet...’

Fenomen yarışmacı Yasin Obuz CNN Türk’ta yayınlanan Sorgu Sual programının konuğu oldu. Melis Özcan ve Merve Şahin’in sunumuyla ekranlara gelen programda Yasin Obuz çocukluğuna dair hiç bilinmeyen yönleri anlattı. Tüm sorulara samimiyetle cevap veren Survivor Yasin’in çarpıcı açıklamaları gündeme oturdu.

‘ÇOCUĞUM BABASIZ BÜYÜMEYECEK’

Özel hayatı hakkında açıklama yapmaktan hoşlanmadığını belirten Obuz, 1 buçuk yıl önce boşandığını ilk kez itiraf etti. Yeniden evlenmeyi düşünen fenomen yarışmacı çocuk sahibi olmak istediğini de belirtti. Baba olmanın kendisi için çok değerli olduğunu vurgulayan Obuz babasından da bahsetti. Çocukluk döneminde sıkıntılar yaşadığını söyleyen fenomen yarışmacı, “Benim çocuğum olursa babasız büyümeyecek kesinlikle. İyi bir baba olacağıma inanıyorum. Büyürken babamdan dayak yemiştim. Ailemde şiddet vardı. Babam hep yanımda değildi. Babamla ilgili bir yaram yok onu seviyorum. Neticede onun oğluyum ve onu seviyorum. Babamla görüşmüyorum” ifadelerini kullandı.

Öfkeli karakter yapısının kökeninde çocukluk travması olabileceğinin altını çizen soruya eski yarışmacı, “Öfkeli değilim sadece ani çıkışlarım var. Kendimi tutuyorum, büyüyorum ve olgunlaşıyorum” yanıtını verdi.