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Survivor Yasin Obuz’un yeni şarkısına Demet Akalın’dan tam not!

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2020 13:34 | Son Güncelleme

Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2020 yarışmasından sonra popülerliğini arttıran Yasin Obuz şarkıcılığıa soyundu. Survivor Yasin’e ilk destek ise popçu Demet Akalın’dan geldi.

Survivor Yasin Obuz’un yeni şarkısına Demet Akalın’dan tam not!

Yemekteyiz, Kısmetse Olur, Masterchef 2019 programlarının ardından Survivor 2020 yarışmasına katılan Yasin Obuz geniş bir hayran kitlesine kavuşmayı başardı. Programların sonrasında müzik sektörüne adım adan Survivor Yasin ilk şarkısı ‘Ala’yı görücüye çıkarttı. Rap tarzında piyasaya sürdüğü şarkının klibini ise Survivor Yasin ilk olarak Demet Akalın’la paylaştı. Başarılı sanatçı ve fenomen yarışmacı arasında geçen diyologları Yasin Obuz sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.

‘ABLAM ONAYI VERDİ’

demet akalın yasin obuz

İlk şarkısı Ala için kolları sıvayan Yasin Obuz klip çalışmasını bitirdi. Dijital platformlarda görücüye çıkacak olan klip için Survivor Yasin ilk Demet Akalın’ın fikrini sordu. Sercan Yıldırım ve Cemal Can Cansever’in adının geçtiği şarkı için Demet Akalın “Bayağı sıkı” yorumunu yaptı. Şarkısını beğenen Demet Akalın’ın yorumunu Survivor Yasin “Ablam onayı verdi” notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

sercan yıldırım2

Hayranları ve takipçilerinin büyük bir merakla beklediği klip için geri sayıma hazırlanan Yasin Obuz’a bir destek de Survivor programında beraber yarıştığı futbolcu Sercan Yıldırım’dan geldi. Sercan Yıldırım Yasin’in Ala şarkısı için “Geliyorsun” yorumunu yaptı.

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