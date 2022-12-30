Survivor yayın tarihi belli oldu mu, ne zaman başlayacak? İşte Survivor 2023 kadrosu

Survivor Türkiye son dönemin en çok konuşulan konularından biri. İzleyiciler Survivor Türkiye 2023 ne zaman başlayacak merakla araştırmaya başladılar. İnternette Survivor yayın tarihi ve kadrosu ile ilgili araştırmalarını hızlandıran izleyiciler Acun Ilıcalı'dan yarışma için yayın tarihi bekliyor. Peki her yayın döneminde izlenme rekorları kıran yarışma ne zaman başlayacak, hangi günler yayınlanacak, kadrosu netleşti mi? İşte Survivor Türkiye 2023 için merak edilen konular...

SURVIVOR TÜRKİYE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Survivor Türkiye için henüz netleşmiş bir yayın tarihi bulunmuyor. Şu an MasterChef Türkiye'nin son dönemleri yaşanmakta. Ceket giyme etabına gelinen MasterChef'in final tarihi de çok yakın. MasterChef finali sonrası yeni yayın dönemine başlayacağı tahmin edilen Survivor için heyecanlı bekleyiş sürüyor.

Acun Ilıcalı'nın yapımcılığı ve sunuculuğunu üstlendiği Survivor Türkiye'de yarışmacılar netleşiyor. Survivor’da bu sezonda "akıl oyunları" oynanacak. Acun Ilıcalı'nın yeni sezon formatını 'Survivor 2023 All Star-Fenomenler' olarak açıklaması ile hem yarışmacı performansları hem de oyunlar iyiden iyiye merak edilmeye başlandı.

İŞTE SURVIVOR 2023 KADROSU!

Survivor Türkiye 2023 için şu ana kadar Acun Ilıcalı'nın açıkladığı yarışmacı kadrosu şu şekilde:

Berdan Mardini

Ümit Erdim

Murat Eken

Yusuf Güney

Zeynep Alkan

Cansu Tuman

Seçkin Piriler

Kürşat Juan

Chaby Han

Alper Rende

Buse Plan

Halil İbrahim Göker

Elanur Pat

Barış Telli

Aysu Keskin





