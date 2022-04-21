Survivor yeni takımlar belli oldu mu? Survivor All Star yeni takımlar nasıl oldu? Survivor yeni takımda kimler var?

Ekranların sevilen programı Survivor'da heyecan bitmiyor. Reyting rekorları kıran Survivor'da yeni takımlar belli olacak. Survivor All Star'da Salı günü yapılan eleme konseyinde Acun Ilıcalı takımların karışacağını ve perşembe günü yapılacak acil durum konseyinde yeni takımların belli olacağını söyledi. Survivor'ın yayınlanan yeni fragmanında Ilıcalı, yaptığı açıklamada ‘İşte Survivor All Star’da sizlerin de seyircilerimizin de merakla beklediği takım konseyi geldi çattı arkadaşlar. Bu konsey Survivor’ın kaderini belki belirleyecek.’ demesi izleyicileri meraklandırdı. Peki Survivor yeni takımlar nasıl olacak işte detaylar...

SURVİVOR'DA TAKIMLAR NASIL OLACAK?

Survivor All Star'ın 21 Nisan tarihli 84. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Acun Ilıcalı, "Bu konsey Survivor'ın kaderini belirleyecek. Bu akşam takımlardaki değişikleri söylediğim zaman şaşıracaksınız! Takımlardaki değişiklikleri açıklıyorum." anonsunu yaparken, Ayşe ve Nisa'nın heyecanlı olduğu görüldü.

Adem'in "Yapma abi ya." sözleri ise bu akşam yarışmada heyecanlı anların yaşanacağının sinyallerini verdi. Survivor'da yeni takımlar TV8 ekranlarında yayınlanacak Survivor'ın yeni bölümünde belli olacak.

Survivor'ın yayınlanan son bölümünde Acun Ilıcalı şunları söylemişti;

Bu akşam yani 21 Nisan Perşembe akşamı, bir acil durum konseyi olacak. Acil durum konseyinin konusunu tahmin ediyorsunuzdur ama ben yine de altını çizerek söyleyeyim; takımlarda değişiklik olacak. Bunu size acil durum konseyinde anlatacağız. Perşembe akşamı yeni takımları açıklayacağız ve Survivor'da yeni bir dönem başlayacak. Seyircilerimiz için perşembe günü yayında olacak.

Survivor All Star 2022'in yeni takımları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer vereceğiz...

