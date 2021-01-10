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Survivor Yiğit Poyraz gündeme bomba gibi düştü! Survivor Yiğit Poyraz kaç yaşında?

10.01.2021 07:47 | Son Güncelleme:
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Survivor Yiğit Poyraz gündeme bomba gibi düştü! Survivor Yiğit Poyraz kaç yaşında?

Survivor 2021 başlar başlamaz gündem oldu. Yeni yarışmacıların bazıları ilk günden öne çıktı. Bunlardan biri de Robertli Yiğit Poyraz oldu. Survivor Yiğit Poyraz kimdir, kaç yaşında?

Survivor 2021'in ilk bölümü nefesleri kesti. Ünlüler takımı ile gönüllüler takımı birer ödül oyunu kazanırken günün sonunda yapılan konsey gönüllüler takımı için zor geçti.

Yarışma başlar başlamaz bazı yarışmacılar öne çıktı. Bunlardan biri de Yiğit Poyraz oldu.

Survivor Türkiye takipçileri, Yiğit Poyraz kimdir sorusunun cevabını aramaya başladı. Peki Yiğit Poyraz kaç yaşında, nereli? İşte Survivor Yiğit Poyraz hakkındaki bilgiler...

SURVIVOR YİĞİT POYRAZ KİMDİR?

Yiğit Poyraz, 26 Aralık 1994 tarihinde doğdu. Bodrum’da büyüdüğünü belirten Yiğit Poyraz, 2009 yılında Robert Koleji yatılı olarak kazanarak İstanbul’a yerleşti.

2015 yılında Boğaziçi Üniversitesi işletme bölümüne girdi. 1 sene Sydney Uni’de exchange programı ile eğitim gördü.

8 yaşından beri basketbol oynuyan Yiğit Poyraz, 2 senedir halalarıyla birlikte İtalyan ve Amerikan markalar ağırlıklı olmak üzere tekstil mümessilliği yapıyor.

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