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Survivor Yiğit Poyraz kimdir, kaç yaşında, evli mi? Survivor Poyraz ve Aleyna Kalaycıoğlu arasında ne oldu? Kadrolar belli oluyor!

10.12.2023 20:41 | Son Güncelleme:
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Survivor Yiğit Poyraz ile ilgili aramalar hız kazandı. Survivor 2024 All Star kadrosunun belli olduğu gecede Poyraz Yiğit en dikkat çeken isimler arasında yer aldı. İlk olarak 2021 yılında yarışan Yiğit, Mehmet ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil ile birlikteydi. 'Survivor Poyraz Aleyna' ekranı da yoğun bir şekilde sorgulanıyor. Peki, Survivor Poyraz Yiğit kimdir, kaç yaşında, evli mi? Survivor Poyraz ve Aleyna Kalaycıoğlu arasında ne oldu? Kadrolar belli oluyor!

Performansı ile Survivor 2021'e damga vuran Poyraz Yiğit, bir kez daha Survivor'da mücadele edecek. TV8'de yayınlanacak olan programda Acun Ilıcalı kadroları açıkladı. Survivor Poyraz Yiğit ile ilgili aramalar hız kazandı. İşte Survivor 2024 yarışmacısı Poyraz Yiğit ile ilgili merak edilenler...

YİĞİT POYRAZ KİMDİR?

Yiğit Poyraz, 26 Aralık 1994 tarihinde dünyaya geldi. Bodrum’da büyüdüğünü belirten Yiğit Poyraz, 2009 yılında Robert Kolej’i yatılı olarak kazanarak İstanbul’a yerleşti.

2015 yılında Boğaziçi Üniversitesi işletme bölümüne girdi. 1 sene Sydney Uni’de exchange programı ile eğitim gördü.

8 yaşından beri basketbol oynuyan Yiğit Poyraz, 2 senedir halalarıyla birlikte İtalyan ve Amerikan markalar ağırlıklı olmak üzere tekstil mümessilliği yapıyor.

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SURVIVOR 2024 KADROSU

"Turabi, Nagihan Karadere, Hakan Hatipoğlu, Nihat Altınkaya,Yasin Obuz,Ersin Korkut, Nefise Karatay, Ogeday Girişken, Gizem Memiç, Furkan Kızılay, Damla Can, Sercan Yıldırım, Merve Aydın, Yunus Emre Özden, Sahra Işık, Doğukan Manço, Yiğit Poyraz, Aleyna Kalaycıoğlu, Seda Ocak ve Özgür Tetik."

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