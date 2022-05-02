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Survivor yokluk adasına kim gitti? "Benim için kötü ve üzücü bir yer" 1 Mayıs Survivor'da eleme adayı kim oldu?

02.05.2022 00:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor All Star'ın 1 Mayıs Pazar yayınlanan bölümünde dokunulmazlık oyunu ve ada konseyi yaşandı. Survivor'da ünlüler ve gönüllüler dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Survivor'da haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununu kaybeden takım ise ada konseyinde oylamaya gitti. Oylamada adı en fazla yazılarak eleme adayı olan ve yokluk adasına giden yarışmacı "Orası benim için kötü ve üzücü bir yer" dedi. Peki Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor yokluk adasına kim gitti?

Survivor yokluk adasına kim gitti? "Benim için kötü ve üzücü bir yer" 1 Mayıs Survivor'da eleme adayı kim oldu?

Survivor 2022 All Star son bölümde haftanın 3. dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Survivor'da mavi ve kırmızı takım takımları zorlu platformda dokunulmazlığı kazanabilmek için yarıştı. Dokunulmazlığı kaybeden takımda ise eleme potasına giren yarışmacı belirlendi.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor’da zorlu bir dokunulmazlık oyunu mücadelesi yaşandı. Haftanın üçüncü dokunulmazlığını gönüllüler takımı kazanmayı başardı.

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ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlığını kaybeden gönüller takımındaki oylamada adı en fazla yazılan Evrim haftanın ilk eleme adayı olmuş ve yokluk adasına gitmişti.

survivor evrim

Survivor'da ikinci dokunulmazlığı kaybeden ünlüler takımındaki oylamada ise Barış Murat Yağcı eleme adayı olarak seçilmişti.

barış
Haftanın üçüncü dokunulmazlığını kaybeden ünlüler takımında ise Anıl ve Sema'nın dokunulmaz oldu.

ünlüler
Konseydeki oylamada Sude ve Ayşe'nin isimleri yazıldı. Ancak adı 5 defa yazılan Ayşe üçüncü eleme adayı oldu. Böylece geçen hafta da yokluk adasına giden Ayşe yeniden 24 saat yalnız kalacağı adanın yolunu tuttu.

"BENDE ÜZÜCÜ VE KÖTÜ BİR YER OLARAK KALDI ORASI"

Duygularını açıklayan Ayşe ,"Bu yokluk adasını alışkanlık haline getirmek beni üzüyor. Sürekli aynı yere gidip ne konuşacağını bilememek yada aynı şeyleri konuşuyormuş gibi hissetmek üzücü. Bende üzücü ve kötü bir yer olarak kaldı orası. Beni yazmaktan başka çareleri yok performans olarak düşüğüm. Soğuk yağmur yılan hepsine hazırım bakalım beni ne karşılayacak." ifadelerini kullandı.

AYŞE

Acun Ilıcalı ise "Dominik'te hava bulutlu ve yarın da öyle gösteriyor. Umarım çok ağır bir yağmurla karşılaşmazsın" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
survivor
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